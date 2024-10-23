Велика Британія виділить Україні додатково $155 млн на морські дрони, щоб захистити судноплавство — Finance.ua

Велика Британія виділить Україні додатково $155 млн на морські дрони, щоб захистити судноплавство Сьогодні 12:43 — Казна та Політика

Велика Британія виділить Україні додатково $155 млн на морські дрони, щоб захистити судноплавство

Велика Британія виділить Україні додатково $155 млн для захисту від російських атак на морі й шукає партнерів для постачань морських дронів.

Про це йдеться в заяві канцелярії премʼєр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Велика Британія виділяє додаткові 120 мільйонів фунтів стерлінгів на підтримку Коаліції морських сил і засобів та шукає партнерів для співфінансування поставки ще сотень морських безпілотників, а також радарів спостереження для захисту зернового коридору, йдеться у повідомленні.

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У канцелярії Стармера зазначили, що Велика Британія спільно із Норвегією шукають ще 100 мільйонів фунтів стерлінгів ($130 млн) для спільного фінансування «сотень інших проєктів». Нещодавні пакети допомоги включали десятки амфібійних всюдиходів і рейдових кораблів, сотні протикорабельних ракет для берегової оборони і річкових операцій, а також сотні тисяч набоїв до кулеметів.

Кір Стармер заявив, що атаки рф по судноплавству у Чорному морі загрожують глобальній продовольчій безпеці. Посилаючись на дані британської розвідки, він вказав на помітне зростання намагань росії завдавати ударів по портовій інфраструктурі — з 5 жовтня по 14 жовтня рф вразила щонайменше чотири торгові судна в Чорному морі.

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путін «готовий поставити на карту глобальну продовольчу безпеку у своїх спробах змусити Україну підкоритися».

Загалом рф пошкодила вже понад два десятки цивільних суден. За час повномасштабного вторгнення відбулося понад 50 атак на портову інфраструктуру, внаслідок яких пошкоджень зазнали понад 280 об’єктів портової інфраструктури, знищено — понад 100 000 т агропродукції, за даними Мінвідновлення.

Водночас Український морський продовольчий коридор продовжує цілодобову роботу. За понад рік вдалося експортувати вже більш ніж 70 млн т вантажів, а це понад 2500 суден, які вийшли з українських портів до країн Африки, Азії та Європи.

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