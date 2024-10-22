Велика Британія надає Україні військову позику на £2,26 млрд для підтримки оборони — Finance.ua
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Велика Британія надає Україні військову позику на £2,26 млрд для підтримки оборони

Казна та Політика
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Велика Британія надає Україні військову позику на £2,26 млрд для підтримки оборони
Велика Британія надає Україні військову позику на £2,26 млрд для підтримки оборони
Уряд Великої Британії оголосив про надання додаткового кредиту в розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів (приблизно $2,73 мільярда доларів США — Ред.) для України, щоб підтримати її оборону проти російської агресії.
Про це повідомили на сайті британського уряду.
Фінансування буде використане на закупівлю важливого військового обладнання, включаючи системи протиповітряної оборони, артилерію та іншу військову техніку.
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Цей кредит є частиною загальної програми країн G7, що передбачає виділення $50 мільярдів для військових та економічних потреб України. Кредит буде погашений за рахунок прибутків від заморожених російських активів, які були піддані санкціям.
Міністерка фінансів Великої Британії Рейчел Рівз, під час оголошення, зазначила, що підтримка України є в інтересах Великої Британії, оскільки захист демократії і спільних цінностей зараз відбувається на українських полях бою. Крім того, оборонний сектор Великої Британії продовжує постачати Україні важливе військове обладнання, серед якого 650 ракет для систем ППО.
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«Наша підтримка України в їхній боротьбі за свободу від агресії путіна є непохитною і триватиме стільки, скільки буде потрібно», — сказала міністерка фінансів Британії Рейчел Рівз.
Раніше Велика Британія вже відправила до України близько 400 одиниць військового обладнання, включаючи системи протиповітряної оборони.
Ця допомога доповнює вже наявні £3 мільярди щорічної військової підтримки, які надаються Великою Британією Україні, і спрямована на зміцнення української оборони у боротьбі проти російського вторгнення.
За матеріалами:
suspilne.media
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