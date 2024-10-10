Британія відкрила підрозділ для контролю за дотриманням торгових санкцій щодо рф — Finance.ua
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Британія відкрила підрозділ для контролю за дотриманням торгових санкцій щодо рф

Фондовий ринок
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Британія відкрила підрозділ для контролю за дотриманням торгових санкцій щодо рф
Британія відкрила підрозділ для контролю за дотриманням торгових санкцій щодо рф
Велика Британія запустила новий підрозділ із торговельних санкцій, наділений розширеними повноваженнями для покарання компаній, які порушують заборони на експорт послуг до росії.
Про це повідомляє Reuters.
З моменту вторгнення росії в Україну 2022 року, Британія запровадила санкції на суму понад 26 мільярдів доларів, і цей новий підрозділ, під назвою Управління із застосування торговельних санкцій (OTSI), буде підтримувати компанії в дотриманні цих заходів.
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Міністр бізнесу і торгівлі Джонатан Рейнольдс зазначив, що OTSI зіграє ключову роль у забезпеченні дотримання санкцій і, за необхідності, вживе рішучих заходів проти порушників.
«Цей підрозділ допоможе нам разом із бізнесом продовжувати чинити максимальний тиск на путінський режим», — заявив міністр.
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OTSI матиме право накладати штрафи на компанії, які порушили санкції, а також публічно розкривати інформацію про такі порушення. Крім того, новий підрозділ контролюватиме дотримання санкцій у сфері професійних і ділових послуг, тоді як контроль за експортом та імпортом товарів залишиться за наявними структурами.
Важливим нововведенням є те, що OTSI зможе розслідувати дії британських громадян, які порушують санкції, навіть якщо вони працюють у третіх країнах, що розширює рамки британського режиму санкцій.
За матеріалами:
РБК-Україна
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