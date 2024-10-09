Зеленський ввів у дію санкції проти зрадників України та військового виробництва у рф — Finance.ua

Зеленський ввів у дію санкції проти зрадників України та військового виробництва у рф Сьогодні 12:30

Зеленський ввів у дію санкції проти зрадників України та військового виробництва у рф

Президент Володимир Зеленський 8 жовтня ввів у дію два пакети санкцій РНБО проти зрадників України та військового виробництва у росії.

Про це він повідомив під час вечірнього звернення.

«Ми продовжуємо нашу санкційну роботу — застосовано два нових пакети санкцій. Щодо тих, хто зрадив Україну, також щодо військового виробництва в росії — тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор», — сказав Зеленський.

Читайте також Дорогі автівки потрапляють до росії попри європейські санкції — дослідження Sky News

Президент наголосив, що українські санкції та тиск на ворога «ми будемо й надалі робити синхронним з усіма у світі, хто так само як і українці, хоче справжнього миру».

Зокрема, указом № 698 було запроваджено санкції проти 90 фізичних та 4 юридичних осіб.

А указом № 697 запроваджено санкції проти 57 підприємств, які допомагають військовому виробництву росії. Серед них є й китайська компанія.

Нагадаємо, раніше Зеленський увів у дію санкції проти низки людей та компаній. Відтепер до санкційного списку додалося 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.