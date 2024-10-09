Зеленський ввів у дію санкції проти зрадників України та військового виробництва у рф — Finance.ua
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Зеленський ввів у дію санкції проти зрадників України та військового виробництва у рф

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Зеленський ввів у дію санкції проти зрадників України та військового виробництва у рф
Зеленський ввів у дію санкції проти зрадників України та військового виробництва у рф
Президент Володимир Зеленський 8 жовтня ввів у дію два пакети санкцій РНБО проти зрадників України та військового виробництва у росії.
Про це він повідомив під час вечірнього звернення.
«Ми продовжуємо нашу санкційну роботу — застосовано два нових пакети санкцій. Щодо тих, хто зрадив Україну, також щодо військового виробництва в росії — тих юридичних і фізичних осіб, які працюють на терор», — сказав Зеленський.
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Президент наголосив, що українські санкції та тиск на ворога «ми будемо й надалі робити синхронним з усіма у світі, хто так само як і українці, хоче справжнього миру».
Зокрема, указом № 698 було запроваджено санкції проти 90 фізичних та 4 юридичних осіб.
А указом № 697 запроваджено санкції проти 57 підприємств, які допомагають військовому виробництву росії. Серед них є й китайська компанія.
Нагадаємо, раніше Зеленський увів у дію санкції проти низки людей та компаній. Відтепер до санкційного списку додалося 18 товариств з обмеженою відповідальністю, зареєстрованих в Україні.
За матеріалами:
РБК-Україна
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