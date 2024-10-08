Британія виділила $4,5 млрд на забезпечення нагальної потреби України — Finance.ua

Британія виділила $4,5 млрд на забезпечення нагальної потреби України Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Велика Британія виділила Україні понад 4,5 мільярда доларів. Кошти спрямують на закупівлю озброєння британського виробництва.

Як це повідомляє міністерство оборони Великої Британії, торгівельна місія Лондона, сформована з представників міноборони, департаменту бізнесу та торгівлі та оборонної торгової асоціації ADS, відвідала український оборонно-промисловий форум, щоб взяти участь у низці зустрічей та дискусій.

Під час цих зустрічей з українськими офіційними особами британська делегація планувала встановити перелік найбільш необхідного озброєння та техніки. Надалі британське міноборони буде укладати контракти зі своєю промисловістю від імені України згідно з її потребами.

Міністр збройних сил Великої Британії Люк Поллард заявив, що підтримка Києва Лондоном є непохитною.

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«Ми продовжуємо лідирувати у наданні військової допомоги, але наша підтримка набагато ширша, ніж просто надання обладнання. Поглиблюючи наші зв’язки з українським оборонно-промисловим комплексом, ми розширюємо власні промислові потужності, одночасно нарощуючи власні можливості Києва. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною і будемо підтримувати стільки, скільки буде потрібно», — зауважив він.

Британське міністерство оборони вже уклало контракти з компанією Thales на ракети протиповітряної оборони, а також з підприємством Sheffield Forgemasters на виробництво стволів до артилерійських гармат, щоб підготувати промисловість до подальших замовлень.

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«Майбутні замовлення перебувають на стадії розробки та фінансуватимуться Україною коштом її власних резервів і 4,5 мільярда доларів експортного фінансування, наданого Великою Британією для підтримки військових зусиль Києва», — додали у британському міноборони.

Варто зауважити, що у липні 2024 року Україна та Велика Британія підписали угоду про надання Києву кредиту, для фінансування оборонних потреб країни.

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«За умовами рамкової угоди, кредит буде використаний на масштабні проєкти з розвитку обороноздатності України, що знизить навантаження на Державний бюджет та дозволить в короткостроковій перспективі отримати необхідне озброєння для захисту нашої держави, насамперед у сфері протиповітряної оборони», — зазначив міністр оборони України Рустем Умєров.

TrueUA За матеріалами:

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