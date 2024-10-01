Велика Британія стане першою країною G7, яка припинить використання вугілля в енергетиці — Finance.ua

Велика Британія стане першою країною G7, яка припинить використання вугілля в енергетиці Сьогодні 08:35 — Енергетика

Велика Британія стане першою країною G7, яка припинить використання вугілля в енергетиці

У Великій Британії закривається остання вугільна електростанція, яка живила країну майже 60 років, пише The Guardian . Таким чином 142-річна історія вугільної енергетики у Великій Британії добігла кінця.

Електростанція завершить свій термін служби відповідно до політики уряду щодо поетапної відмови від вугільної енергетики, про яку вперше було оголошено майже десять років тому.

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Британський міністр енергетики Майкл Шенкс сказав: «Закриття Ratcliffe знаменує собою кінець епохи, і працівники вугільної промисловості можуть по праву пишатися своєю роботою, яка забезпечувала нашу країну енергією протягом понад 140 років».

Екологи назвали закриття заводу великим досягненням уряду у скороченні викидів вуглецю у Великій Британії, забезпеченні міжнародного лідерства у боротьбі зі зміною клімату та забезпеченні «справедливого переходу» для персоналу британської вугільної промисловості.

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На вугільній електростанції Ratcliffe колись працювало 3000 інженерів, але її робоча сила скоротилася відповідно до вироблення електроенергії за останні роки. Вугільна електроенергія становила 80% електроенергії Великобританії на початку 1980-х років і 40% у 2012 році, перш ніж зійшла нанівець в останнє десятиліття через високі податки на викиди вуглецю та зростання дешевших відновлюваних джерел енергії.

У 2021 році персоналу вперше повідомили, що завод закриється наприкінці 2022 року, але власник Ratcliffe, німецька енергетична компанія Uniper, пізніше заявила, що збереже роботу заводу під час загальноєвропейської газової кризи, спричиненої вторгненням росії в Україну, відповідно до угоди з урядом.

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