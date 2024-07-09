Польща запропонувала виробляти електроенергію для України на своїх вугільних електростанціях — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Польща запропонувала виробляти електроенергію для України на своїх вугільних електростанціях

Енергетика
43
Польща запропонувала виробляти електроенергію для України на своїх вугільних електростанціях
Польща запропонувала виробляти електроенергію для України на своїх вугільних електростанціях
Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд країни працює над тим, щоб польські вугільні електростанції виробляли енергію для потреб України.
Про це він сказав під час візиту до Варшави президента України Володимира Зеленського.
«На цей час ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст відправляти в Україну», — сказав Туск.
Читайте також
Він визнав, що це не розв’яже проблеми України повністю (тому, що існують фізичні обмеження для постачання електроенергії в Україну), але «принаймні частково може допомогти Україні пережити важку зиму».
Нагадаємо, Україна та Польща підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Угоду підписано у Варшаві.
Буде новий оборонний пакет від Польщі для України. Також країни працюють разом над посиленням української ППО.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.