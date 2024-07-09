Польща запропонувала виробляти електроенергію для України на своїх вугільних електростанціях — Finance.ua

Польща запропонувала виробляти електроенергію для України на своїх вугільних електростанціях Сьогодні 09:45 — Енергетика

Польща запропонувала виробляти електроенергію для України на своїх вугільних електростанціях

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд країни працює над тим, щоб польські вугільні електростанції виробляли енергію для потреб України.

Про це він сказав під час візиту до Варшави президента України Володимира Зеленського.

«На цей час ми працюємо над тим, щоб мати можливість спалювати польське вугілля, якого в нас зараз багато, щоб не платити за його спалювання, тобто за викиди, а електроенергію, вироблену польськими електростанціями з польського вугілля за європейські гроші, через наявний енергоміст відправляти в Україну», — сказав Туск.

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Він визнав, що це не розв’яже проблеми України повністю (тому, що існують фізичні обмеження для постачання електроенергії в Україну), але «принаймні частково може допомогти Україні пережити важку зиму».

Нагадаємо, Україна та Польща підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки. Угоду підписано у Варшаві.

Буде новий оборонний пакет від Польщі для України. Також країни працюють разом над посиленням української ППО.

Економічна Правда За матеріалами:

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