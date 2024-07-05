Польща планує з 2025 року збільшити витрати на оборону — Finance.ua

Польща планує з 2025 року збільшити витрати на оборону
Польща з 2025 року збільшить на 10% витрати на оборону.
Про це заявив міністр національної оборони країни Владислав Косиняк-Камиш інформагенції РАР.
«За нашими планами, витрати на оборону збільшаться як мінімум на 10% порівняно з бюджетом цього року. Це є частиною довгострокової стратегії національної безпеки, спрямованої на зміцнення наших збройних сил перед нинішніми геополітичними загрозами», — розповів польський урядовець.
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У затвердженому президентом Польщі Анджеєм Дудою держбюджеті на 2024 рік витрати на оборону передбачені у розмірі 118 млрд злотих ($29,4 млрд в еквіваленті), що становить 3,1% ВВП.
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