Польща планує з 2025 року збільшити витрати на оборону — Finance.ua

Польща планує з 2025 року збільшити витрати на оборону Сьогодні 11:32 — Світ

Польща планує з 2025 року збільшити витрати на оборону

Польща з 2025 року збільшить на 10% витрати на оборону.

Про це заявив міністр національної оборони країни Владислав Косиняк-Камиш інформагенції РАР

«За нашими планами, витрати на оборону збільшаться як мінімум на 10% порівняно з бюджетом цього року. Це є частиною довгострокової стратегії національної безпеки, спрямованої на зміцнення наших збройних сил перед нинішніми геополітичними загрозами», — розповів польський урядовець.

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У затвердженому президентом Польщі Анджеєм Дудою держбюджеті на 2024 рік витрати на оборону передбачені у розмірі 118 млрд злотих ($29,4 млрд в еквіваленті), що становить 3,1% ВВП.

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