Скільки коштів ЄС потребує на оборонний сектор у наступні 10 років: відповідь фон дер Ляєн — Finance.ua
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Скільки коштів ЄС потребує на оборонний сектор у наступні 10 років: відповідь фон дер Ляєн

Світ
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Скільки коштів ЄС потребує на оборонний сектор у наступні 10 років: відповідь фон дер Ляєн
Скільки коштів ЄС потребує на оборонний сектор у наступні 10 років: відповідь фон дер Ляєн
У найближчі 10 років Європейський Союз потребуватиме 500 мільярдів євро інвестицій на оборонний сектор.
Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Politico з посиланням на трьох офіційних осіб, знайомих з ходом переговорів.
Видання зазначає, що незрозуміло, чи входять у цю цифру гроші на продовження постачання зброї Україні.
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При цьому фон дер Ляєн підкреслила, що в 1999—2021 роках, до повномасштабного вторгнення росії в Україну, ЄС збільшив витрати на оборону на 20%, Китай — на 600%, а росія — на 300%.
«Це було до того, як москва значно збільшила витрати за останні два роки. За словами одного з чиновників, ЄС мав би дефіцит 400 мільярдів євро за сьогоднішніми цінами. Питання в тому, як профінансувати 500 мільярдів євро», — процитував фон дер Ляєн один зі співрозмовників ЗМІ.
Нагадаємо, деякі європейські країни — члени Північноатлантичного Альянсу закликають підвищити цільовий показник оборонних витрат до 3% ВВП з нинішніх двох.
За матеріалами:
УНІАН
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