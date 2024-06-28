Скільки коштів ЄС потребує на оборонний сектор у наступні 10 років: відповідь фон дер Ляєн — Finance.ua

Скільки коштів ЄС потребує на оборонний сектор у наступні 10 років: відповідь фон дер Ляєн Сьогодні 10:15 — Світ

Скільки коштів ЄС потребує на оборонний сектор у наступні 10 років: відповідь фон дер Ляєн

У найближчі 10 років Європейський Союз потребуватиме 500 мільярдів євро інвестицій на оборонний сектор.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Politico з посиланням на трьох офіційних осіб, знайомих з ходом переговорів.

Видання зазначає, що незрозуміло, чи входять у цю цифру гроші на продовження постачання зброї Україні.

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При цьому фон дер Ляєн підкреслила, що в 1999—2021 роках, до повномасштабного вторгнення росії в Україну, ЄС збільшив витрати на оборону на 20%, Китай — на 600%, а росія — на 300%.

«Це було до того, як москва значно збільшила витрати за останні два роки. За словами одного з чиновників, ЄС мав би дефіцит 400 мільярдів євро за сьогоднішніми цінами. Питання в тому, як профінансувати 500 мільярдів євро», — процитував фон дер Ляєн один зі співрозмовників ЗМІ.

Нагадаємо, деякі європейські країни — члени Північноатлантичного Альянсу закликають підвищити цільовий показник оборонних витрат до 3% ВВП з нинішніх двох.

УНІАН За матеріалами:

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