Уряд дозволив експорт вугілля — Finance.ua

Уряд дозволив експорт вугілля
Кабінет Міністрів дозволив експортувати цьогоріч 1,1 млн тонн кам’яного вугілля, антрациту й палива, отриманого з кам’яного вугілля.
Про це в Телеграмі повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
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«Замінено квоту обсягом 0 тонн на експорт вугілля кам’яного, антрациту; брикетів, котунів та аналогічних видів твердого палива, одержаних з кам’яного вугілля, квотою обсягом 1 153 тис. тонн», — написав депутат.
Він зазначив, що рішення прийняте для забезпечення роботи державних вугледобувних підприємств та реалізації енергетичного вугілля.
Як повідомлялося, компанія «ДТЕК Енерго» у березні 2024 року ввела в роботу дві нові вугільні лави.
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