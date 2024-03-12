В Україні зріс видобуток вугілля на держшахтах — Finance.ua

В Україні зріс видобуток вугілля на держшахтах Сьогодні 19:30 — Енергетика

В Україні зростає видобуток вугілля на державних шахтах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що якщо на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року обсяг видобутку становив 173 тис. тонн на місяць і тривалий час стабільно зменшувався, то вже наприкінці 2023 року вугільники змогли відновити та перевищити довоєнні показники.

За даними Міненерго, у січні 2024 року обсяги видобутку становили понад 178 тис. тонн, а в лютому цей показник перевищив 194 тис. тонн.

За словами заступника міністра енергетики України Олександра Хейло, добовий видобуток вугілля зріс у понад 1,5 рази.

Якщо у вересні (минулого року. — Ред.) ця цифра становила 4,1 тис. тонн на добу, то у лютому — 6,7 тис. тонн, зазначив він.

Як повідомляється, на кінець лютого на складах ТЕС та ТЕЦ було накопичено понад 1 млн тонн вугілля, що на 236 тис. тонн більше, ніж передбачалося планом.

Нагадаємо, українські шахтарі видобули у січні 2022 року 2,534 млн. тонн вугілля, що на 4,7% перевищувало планові показники.

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