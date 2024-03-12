В Україні зріс видобуток вугілля на держшахтах — Finance.ua
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В Україні зріс видобуток вугілля на держшахтах

Енергетика
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В Україні зростає видобуток вугілля на державних шахтах.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Зазначається, що якщо на початку повномасштабного вторгнення у березні 2022 року обсяг видобутку становив 173 тис. тонн на місяць і тривалий час стабільно зменшувався, то вже наприкінці 2023 року вугільники змогли відновити та перевищити довоєнні показники.
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За даними Міненерго, у січні 2024 року обсяги видобутку становили понад 178 тис. тонн, а в лютому цей показник перевищив 194 тис. тонн.
За словами заступника міністра енергетики України Олександра Хейло, добовий видобуток вугілля зріс у понад 1,5 рази.
Якщо у вересні (минулого року. — Ред.) ця цифра становила 4,1 тис. тонн на добу, то у лютому — 6,7 тис. тонн, зазначив він.
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Як повідомляється, на кінець лютого на складах ТЕС та ТЕЦ було накопичено понад 1 млн тонн вугілля, що на 236 тис. тонн більше, ніж передбачалося планом.
Нагадаємо, українські шахтарі видобули у січні 2022 року 2,534 млн. тонн вугілля, що на 4,7% перевищувало планові показники.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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