Підсумки проходження зими: на складах на 236 тисяч тонн більше вугілля, ніж передбачалося — Finance.ua

Підсумки проходження зими: на складах на 236 тисяч тонн більше вугілля, ніж передбачалося Сьогодні 11:35 — Енергетика

Підсумки проходження зими: на складах на 236 тисяч тонн більше вугілля, ніж передбачалося

Українські ТЕС та ТЕЦ мають достатньо залишків вугілля на складах для успішного завершення опалювального сезону.

Про це повідомило Міненерго.

Станом на кінець лютого 2024 року на складах об'єктів теплової генерації накопичено понад 1 мільйон тонн вугілля. Це на 236 тисяч тонн більше, ніж передбачалося графіком, затвердженим Міністерством енергетики України перед опалювальним сезоном 2023−2024 років.

Зокрема, на кінець лютого державна компанія «Центренерго» накопичила на своїх складах на понад 161 тисячу тонн більше, ніж передбачалося графіком накопичення.

«Такого результату вдалося досягти завдяки злагодженій роботі вугледобувних та енергетичних компаній, координованій Міненерго. Накопичення достатньої кількості вугілля дозволить енергетикам впевнено завершити опалювальний сезон», — зазначив заступник міністра енергетики Олександр Хейло.

Варто відзначити, що завдяки масштабній ремонтній кампанії в енергетиці до кінця 2023 року вдалося відновити та додати до енергосистеми понад 2,2 ГВт потужності. Станом на 2 березня в резерві 13 одиниць генеруючого обладнання ТЕС та ТЕЦ.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.