Уряд продовжив заборону на експорт газу, вугілля, дров, солі та золота — Finance.ua

Уряд продовжив заборону на експорт газу, вугілля, дров, солі та золота Сьогодні 15:16 — Казна та Політика

Уряд продовжив заборону на експорт газу, вугілля, дров, солі та золота

Кабмін ухвалив рішення щодо встановлення у 2024 році нульового обсягу квоти експорту газу українського походження. Також продовжено заборону на експорт вугілля.

Про це йдеться у постанові уряду від 27 грудня.

Йдеться про кам’яне вугілля та антрацит.

Також нульові квоти встановлені на такі товари:

сіль, придатна для споживання людьми;

деревина паливна;

срібло;

золото;

відходи або брухт дорогоцінних металів;

електричні та електронні відходи.

Водночас уряд встановив квоти на 900 тис. тонн на коксівне вугілля (тільки марки «К») та 540 тис. тонн на паливо рідке (мазут).

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Таким чином уряд виконав рішення РНБО, введене в дію указом президента від 7 листопада. Своєю чергою Міненерго має опрацювати питання зменшення споживання газу на ТЕС і ТЕЦ.

Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський за рішенням Ради національної безпеки і оборони запровадив санкції проти 51 людини та 134 компаній.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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