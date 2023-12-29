Уряд продовжив заборону на експорт газу, вугілля, дров, солі та золота — Finance.ua
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Уряд продовжив заборону на експорт газу, вугілля, дров, солі та золота

Казна та Політика
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Уряд продовжив заборону на експорт газу, вугілля, дров, солі та золота
Уряд продовжив заборону на експорт газу, вугілля, дров, солі та золота
Кабмін ухвалив рішення щодо встановлення у 2024 році нульового обсягу квоти експорту газу українського походження. Також продовжено заборону на експорт вугілля.
Про це йдеться у постанові уряду від 27 грудня.
Йдеться про кам’яне вугілля та антрацит.
Також нульові квоти встановлені на такі товари:
  • сіль, придатна для споживання людьми;
  • деревина паливна;
  • срібло;
  • золото;
  • відходи або брухт дорогоцінних металів;
  • електричні та електронні відходи.
Водночас уряд встановив квоти на 900 тис. тонн на коксівне вугілля (тільки марки «К») та 540 тис. тонн на паливо рідке (мазут).
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Таким чином уряд виконав рішення РНБО, введене в дію указом президента від 7 листопада. Своєю чергою Міненерго має опрацювати питання зменшення споживання газу на ТЕС і ТЕЦ.
Нагадаємо, нещодавно президент Володимир Зеленський за рішенням Ради національної безпеки і оборони запровадив санкції проти 51 людини та 134 компаній.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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