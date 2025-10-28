Умєров обіцяє, що в Україні покращать стійкість мобільного зв’язку під час відключень світла Сьогодні 13:37 — Енергетика

Умєров обіцяє, що в Україні покращать стійкість мобільного зв’язку під час відключень світла

В Україні планують збільшити кількість базових станцій мобільного зв’язку, які мають аварійне живлення.

Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров у Facebook.

Захист енергетичної інфраструктури

На Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили питання розвитку українських далекобійних спроможностей і посилення захисту енергетичної інфраструктури. Також заслухали доповіді про російські атаки на енергетичні об’єкти та стійкість мобільного зв’язку.

Було ухвалено рішення збільшити кількість базових станцій із резервним живленням і перерозподілити джерела енергії, зробивши акцент на прифронтових регіонах.

Розвиток оборонних спроможностей

Під час засідання також розглядали результати застосування українських засобів далекого ураження.

За словами Умєрова, географія українських далекобійних ударів по території агресора буде розширюватися.

Довгострокові контракти для оборонних підприємств

Окрему увагу приділили стану виконання оборонних контрактів на 2025 рік і планам на 2026−2028 роки. Довгострокові угоди, за словами Умєрова, забезпечують стабільне завантаження підприємств, серійне виробництво та передбачуваність постачань у війська.

Для ефективного контролю процесів підприємствам доручили узгоджувати щотижневі графіки постачання.

Нагадаємо, українські оператори мобільного й фіксованого зв’язку посилюють інфраструктуру напередодні зими, готуючись до можливих масштабних блекаутів. Цього року галузь набагато краще підготовлена, ніж у 2022-му. Готуються не лише мобільні оператори, а й провайдери фіксованого інтернету, які також посилюють свої мережі. Нові технології дозволяють операторам підтримувати роботу мереж до трьох діб без електроенергії. Зокрема, поширюється технологія PON, яка забезпечує автономність фіксованого інтернету до 72 годин.

Через постійні атаки ворога по енергосистемі України єдиним надійним способом підготуватися до можливих блекаутів залишаються павербанки, генератори та портативні зарядні станції. Журналісти зʼясували , скільки сьогодні коштують найпопулярніші зарядні станції EcoFlow та як змінилася їхня вартість за роки повномасштабної війни.

