0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Умєров обіцяє, що в Україні покращать стійкість мобільного зв’язку під час відключень світла

Енергетика
47
Умєров обіцяє, що в Україні покращать стійкість мобільного зв’язку під час відключень світла
Умєров обіцяє, що в Україні покращать стійкість мобільного зв’язку під час відключень світла
В Україні планують збільшити кількість базових станцій мобільного зв’язку, які мають аварійне живлення.
Про це повідомив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Рустем Умєров у Facebook.

Захист енергетичної інфраструктури

На Ставці Верховного Головнокомандувача обговорили питання розвитку українських далекобійних спроможностей і посилення захисту енергетичної інфраструктури. Також заслухали доповіді про російські атаки на енергетичні об’єкти та стійкість мобільного зв’язку.
Було ухвалено рішення збільшити кількість базових станцій із резервним живленням і перерозподілити джерела енергії, зробивши акцент на прифронтових регіонах.

Розвиток оборонних спроможностей

Під час засідання також розглядали результати застосування українських засобів далекого ураження.
За словами Умєрова, географія українських далекобійних ударів по території агресора буде розширюватися.

Довгострокові контракти для оборонних підприємств

Окрему увагу приділили стану виконання оборонних контрактів на 2025 рік і планам на 2026−2028 роки. Довгострокові угоди, за словами Умєрова, забезпечують стабільне завантаження підприємств, серійне виробництво та передбачуваність постачань у війська.
Для ефективного контролю процесів підприємствам доручили узгоджувати щотижневі графіки постачання.
Нагадаємо, українські оператори мобільного й фіксованого зв’язку посилюють інфраструктуру напередодні зими, готуючись до можливих масштабних блекаутів. Цього року галузь набагато краще підготовлена, ніж у 2022-му. Готуються не лише мобільні оператори, а й провайдери фіксованого інтернету, які також посилюють свої мережі. Нові технології дозволяють операторам підтримувати роботу мереж до трьох діб без електроенергії. Зокрема, поширюється технологія PON, яка забезпечує автономність фіксованого інтернету до 72 годин.
Через постійні атаки ворога по енергосистемі України єдиним надійним способом підготуватися до можливих блекаутів залишаються павербанки, генератори та портативні зарядні станції. Журналісти зʼясували, скільки сьогодні коштують найпопулярніші зарядні станції EcoFlow та як змінилася їхня вартість за роки повномасштабної війни.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems