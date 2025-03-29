У Британії дві третини українських біженців втратили роботу через проблеми з візами — Finance.ua

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У Британії дві третини українських біженців втратили роботу через проблеми з візами

Світ
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У Британії дві третини українських біженців втратили роботу через проблеми з візами
У Британії дві третини українських біженців втратили роботу через проблеми з візами
У Великій Британії ⅔ українських біженців втратили роботу через проблеми з візою.
Про це повідомили у The Telegraph.
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У лютому держава перестала приймати заяви на продовження віз за програмою Homes for Ukraine. І це спричинило погіршення фінансового становища біженців із України.
Згідно з даними видання:
  • 41% з них не змогли влаштуватися на роботу або отримати підвищення через невизначеність з імміграційним статусом;
  • 22% втратили роботу;
  • 24% зіткнулися з труднощами під час продовження оренди житла.
У Великій Британії проживають близько 220 тис. українських біженців, які отримали візи за спеціальними програмами, включно із сімейною схемою і Homes for Ukraine.
Нагадаємо, лише 25% українців, вимушено переміщених за кордон через повномасштабну війну з росією, у майбутньому хотіли б повернутися на батьківщину.
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Німеччина готується до змін у політиці щодо українських біженців. Зокрема уряд країни дає зрозуміти, що можливість отримувати соціальні виплати без роботи поступово зникає, а статус тимчасового захисту для українців може бути переглянутий після березня 2026 року.
Крім того, тим, хто може працювати, але без поважних причин залишається незайнятою, «першим запропонують їхати додому».

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