У Британії дві третини українських біженців втратили роботу через проблеми з візами — Finance.ua

У Британії дві третини українських біженців втратили роботу через проблеми з візами Сьогодні 13:24 — Світ

У Британії дві третини українських біженців втратили роботу через проблеми з візами

У Великій Британії ⅔ українських біженців втратили роботу через проблеми з візою.

Про це повідомили у The Telegraph.

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У лютому держава перестала приймати заяви на продовження віз за програмою Homes for Ukraine. І це спричинило погіршення фінансового становища біженців із України.

Згідно з даними видання:

41% з них не змогли влаштуватися на роботу або отримати підвищення через невизначеність з імміграційним статусом;

22% втратили роботу;

24% зіткнулися з труднощами під час продовження оренди житла.

У Великій Британії проживають близько 220 тис. українських біженців, які отримали візи за спеціальними програмами, включно із сімейною схемою і Homes for Ukraine.

Нагадаємо, лише 25% українців, вимушено переміщених за кордон через повномасштабну війну з росією, у майбутньому хотіли б повернутися на батьківщину.

Нідерландські муніципалітети вимушені відмовляти українським біженцям в наданні притулку через брак місць для розміщення.

Німеччина готується до змін у політиці щодо українських біженців. Зокрема уряд країни дає зрозуміти, що можливість отримувати соціальні виплати без роботи поступово зникає, а статус тимчасового захисту для українців може бути переглянутий після березня 2026 року.

Крім того, тим, хто може працювати, але без поважних причин залишається незайнятою, «першим запропонують їхати додому».

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