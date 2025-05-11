Премʼєр Британії заявив про підготовку до відновлення авіасполучення з Україною — Finance.ua

Премʼєр Британії заявив про підготовку до відновлення авіасполучення з Україною
Британські фахівці працюють над підготовкою до відновлення авіасполучення одразу після досягнення домовленості про припинення вогню.
Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, йдеться на сайт уряду Великої Британії.
Очільник британського уряду підкреслив важливість цього кроку для України.
«Це потребує часу, але стане надзвичайно важливим кроком у відбудові української економіки, зміцненні довіри інвесторів і допоможе возз’єднати сім’ї, яких війна змусила розлучитися», — зазначив Стармер під час виступу на пресконференції в Києві після завершення саміту «Коаліції рішучих».
Нагадаємо, раніше уповноважений польського уряду з питань відбудови України Павел Коваль заявляв, Польща прагне стати першою країною, що відновить авіасполучення з Україною після відкриття українського повітряного простору для цивільних літаків.
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