Британія хоче продати конфісковані BTC на $7 млрд — Finance.ua

Британія хоче продати конфісковані BTC на $7 млрд Сьогодні 02:53 — Технології&Авто

Британія хоче продати конфісковані BTC на $7 млрд

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії у співпраці з поліцією готується продати конфісковані цифрові активи на щонайменше $7 млрд.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.

вилучені у межах розслідування китайської фінансової піраміди. Попри звернення постраждалих із вимогою повернути кошти, Королівська прокуратура звернулася до суду з проханням передати активи до бюджету. Йдеться зокрема про 61 тис. BTC , що були. Попри звернення постраждалих із вимогою повернути кошти, Королівська прокуратура звернулася до суду з проханням передати активи до бюджету.

Паралельно уряд оголосив тендер на створення централізованої служби для зберігання та реалізації вилучених криптовалют. Очікувана вартість контракту — до $53,7 млн, термін дії — не менше чотирьох років. Водночас, за даними The Telegraph, на момент публікації не надійшло жодної прийнятної пропозиції.

Ще однією проблемою залишається затягнута процедура конфіскації. Як вказано у тендерній документації, у середньому між арештом активів і дозволом на їх продаж проходить до одного року, а у складних справах — до трьох-чотирьох років.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року Податкова служба Великої Британії почне вимагати розкриття інформації про власників криптовалют для цілей оподаткування.

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