Британія хоче продати конфісковані BTC на $7 млрд — Finance.ua
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Британія хоче продати конфісковані BTC на $7 млрд

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Британія хоче продати конфісковані BTC на $7 млрд
Британія хоче продати конфісковані BTC на $7 млрд
Міністерство внутрішніх справ Великої Британії у співпраці з поліцією готується продати конфісковані цифрові активи на щонайменше $7 млрд.
Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на власні джерела.
Йдеться зокрема про 61 тис. BTC, що були вилучені у межах розслідування китайської фінансової піраміди. Попри звернення постраждалих із вимогою повернути кошти, Королівська прокуратура звернулася до суду з проханням передати активи до бюджету.
Паралельно уряд оголосив тендер на створення централізованої служби для зберігання та реалізації вилучених криптовалют. Очікувана вартість контракту — до $53,7 млн, термін дії — не менше чотирьох років. Водночас, за даними The Telegraph, на момент публікації не надійшло жодної прийнятної пропозиції.
Ще однією проблемою залишається затягнута процедура конфіскації. Як вказано у тендерній документації, у середньому між арештом активів і дозволом на їх продаж проходить до одного року, а у складних справах — до трьох-чотирьох років.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року Податкова служба Великої Британії почне вимагати розкриття інформації про власників криптовалют для цілей оподаткування.
За матеріалами:
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