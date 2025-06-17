Британія ввела нові санкції проти рф: що зачепить — Finance.ua

Британія ввела нові санкції проти рф: що зачепить Сьогодні 15:10

Британія ввела нові санкції проти рф: що зачепить

Велика Британія оголосила про запровадження нових санкцій проти росії через війну в Україні. Про це повідомляє news.sky

У повідомленні, опублікованому на урядовому вебсайті, йдеться, що останні санкції стосуються 4 фізичних осіб, 6 організацій та 20 суден, включаючи нафтові танкери, компанії, пов’язані з морським транспортом, та постачальників товарів до росії, зокрема електроніки.

Велика Британія вже запровадила санкції проти понад 2300 фізичних, юридичних осіб та суден у рамках санкцій проти росії з моменту вторгнення в Україну у 2022 році.

Очікується, що у своїй промові пізніше сьогодні сер Кір Стармер заявить, що він хоче «скоротити доходи росії від продажу енергоносіїв та зменшити кошти, які вона може вкласти у свою незаконну війну», пише видання.

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