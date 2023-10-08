Скільки заробляють лікарі в Європі, і в чому складнощі для українців — Finance.ua

Скільки заробляють лікарі в Європі, і в чому складнощі для українців Сьогодні 17:04 — Світ

Скільки заробляють лікарі в Європі, і в чому складнощі для українців

Багатьом відомо, що зарплати лікарів в Європі високі. Але не завжди: часто медперсонал вимагає підвищення зарплатні та покращення умов роботи. Минулого року лікарі у Франції, Німеччині, Іспанії та інших країнах виходили на протести. Вони просили збільшити зарплату й скаржилися на брак персоналу в лікарнях.

Британська медична асоціація (BMA) заявила, що лікарі-початківці заробляють лише 14,09 фунтів стерлінгів (15,95 євро) на годину. Це менше, ніж зарплата баристи в кав’ярні. Однак, за даними ОЕСР, у більшості європейських країн річна валова зарплата лікарів зростає.

Скільки платять лікарям у Європі, які країни платять лікарям найбільше та чому складно влаштуватися лікарями українцям — читайте далі.

Де лікарям платять найбільше

Зарплати лікарів в різних країнах ЄС часом відрізняються в десятки разів. За даними ОЕСР, річна зарплата фахівців коливалася від 20 200 євро на рік в Польщі до 258 552 євро в Люксембурзі. Крім Люксембургу, понад 150 тисяч євро на рік платять у ще 4 країнах.

«Зарплати лікарів — як спеціалістів, так і лікарів загальної практики — значно вищі за середню національну заробітну плату в більшості країн Європи. У більшості країн у 2020 році лікарі загальної практики отримували у два-чотири рази більше середньої зарплати, а вузькі спеціалісти — у два-три з половиною рази більше», — йдеться у публікації Euronews.com.

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При цьому в багатьох країнах ЄС скаржаться на постійну нестачу лікарів. Українські біженці стикаються з тим, що прийому у дерматолога, кардіолога, гастроентеролога та фахівців інших спеціальностей треба чекати по кілька місяців. Часто це пояснюють тим, що до лікарів у Європі висувають великі вимоги і не можуть взяти на роботу.

Де лікарям платять вище 150 тисяч євро на рік:

Ірландія (172 882 євро);

Нідерланди (160 869 євро);

Данія (156 061 євро);

Бельгія (159 168 євро);

Ісландія (155 276 євро).

Країни, де лікарям платять 140−130 тисяч євро на рік:

Німеччина (146 200 євро);

Велика Британія (136 375 євро).

У Франції, Італії та Іспанії зарплати лікарів помітно нижчі за 100 000 євро. В Португалії й Греції спеціалісти заробляють менш як 50 тисяч євро на рік.

Зарплата терапевтів та вузькоспеціалізованих лікарів

Загадом всюди у Європі лікарям загальної практики (терапевтам, сімейним лікарям) платять менше, ніж вузьким спеціалістам. Наприклад, у Великій Британії середня річна валова зарплата лікарів загальної практики становила 73 408 євро, а вузькі спеціалісти (хірурги, анестезіологи та інші) отримували в середньому 136 375 євро на рік.

У 2022 році в Нідерландах різниця між зарплатами терапевтів та вузьких фахівців становила 45%. У Німеччині різниця між фахівцями та лікарями загальної практики була набагато меншою, приблизно 20%.

Скільки платять лікарям в країнах східної Європи

Медичні фахівці в Польщі, Словаччині та сусідніх з ними країнах заробляють менше, ніж у західній Європі. Але рівень оплати у них все одно пристойний.

В середньому лікар у Словаччині заробляє близько 57 440 євро на рік. Лікар-початківець може заробити близько 30 220 євро, а досвідчений затребуваний фахівець — 89 460 євро.

Їхні колеги в Польщі можуть заробити в середньому 210 тисяч злотих (43 тисячі євро) на рік. Заробітна плата залежить від досвіду, спеціальності та інших факторів і коливається від 7 860 злотих до 22 500 злотих на місяць.

Лікар в Румунії зароблятиме приблизно 259 100 румунських лей (50 000 євро) на рік. Але, як і всюди, все залежить від багатьох факторів. Медики без досвіду або з невеликим досвідом отримують щонайменше 125 700 лей, а вузькі фахівці високого рівня — 406 300 лей.

Медики Угорщині отримують близько 14 280 500 форинтів (35 000 євро) на рік.

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