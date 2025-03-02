Чи можна отримати субсидію на оренду житла, якщо один з подружжя не має статусу ВПО — Finance.ua

Чи можна отримати субсидію на оренду житла, якщо один з подружжя не має статусу ВПО Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

Чи можна отримати субсидію на оренду житла, якщо один з подружжя не має статусу ВПО

З кінця січня в Україні розпочато прийом заяв на отримання субсидій для внутрішньо переміщених осіб на оренду житла. Ця допомога доступна як для переселенців після 2014 року, так і для тих, хто змінив місце проживання після 2022 року.

У Пенсійному фонді України пояснили , чи має право на отримання субсидії на оренду житла жінка, яка має статус ВПО, якщо її чоловік, який такого статусу не має, мешкає в іншій області України.

Хто може отримати субсидію

Там зазначили, що вона може отримати допомогу. Особа, яка не проживає разом з наймачем та не пов’язана з ним спільним побутом не включається до складу домогосподарства наймача.

Водночас це повинно бути підтверджено наявністю відповідних відомостей про задеклароване (зареєстроване) місце проживання наймача та/або членів домогосподарства наймача у відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби.

У разі відсутності таких відомостей в інформаційній системі Державної міграційної служби адресу задекларованого (зареєстрованого) місця проживання (перебування) може бути підтверджено іншими документами.

Оскільки для розрахунку субсидії на найм житла враховується середньомісячний сукупний дохід осіб зі складу домогосподарства наймача, а чоловік у цьому випадку до складу домогосподарства не включається, то і його доходи під час розрахунку розміру субсидії не враховуються.

Підтверджувальними документами, на підставі яких особу не включають до складу домогосподарства, можуть бути:

довідка, що підтверджує місце перебування особи на території іншої адміністративно-територіальної одиниці у зв’язку з роботою, лікуванням, навчанням, довгостроковим відрядженням, відбуванням покарання;

довідка про оплату житлово-комунальних послуг в іншому житловому приміщенні (будинку) тощо (пункт 4 зазначеного Порядку).

Нагадаємо, уряд продовжив виплати для внутрішньо переміщених осіб ще на 6 місяців.

Розмір допомоги:

3000 грн — для осіб з інвалідністю та дітей;

2000 грн — для всіх інших категорій переселенців.

Виплати надходять двічі на місяць — 15-го та 28-го числа.

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