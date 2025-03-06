Житло, працевлаштування, соцзахист: Мінрозвитку презентувало план допомоги ВПО — Finance.ua

Житло, працевлаштування, соцзахист: Мінрозвитку презентувало план допомоги ВПО Сьогодні 14:01 — Казна та Політика

Житло, працевлаштування, соцзахист: Мінрозвитку презентувало план допомоги ВПО

Міністерство розвитку громад та територій України представило попередній план комплексної допомоги ВПО, що включає житло, фінанси, працевлаштування, навчання, медицину, соцзахист та цифрові послуги.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

«Програма підтримки ВПО є надзвичайно важливою, адже вона спрямована на допомогу людям, які через війну втратили своє нормальне життя. Важливо, що до розробки програми долучене широке коло фахівців. Спільна робота дозволяє врахувати потреби всіх категорій внутрішньо переміщених осіб та напрацювати інструменти, які забезпечать ефективність програми на кожному рівні. Разом створюємо рішення, які реально працюватимуть на місцях і відповідатимуть потребам людей», — зазначив віцепремʼєр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

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Команда Мінрозвитку презентувала попереднє бачення програми підтримки ВПО, яка включатиме комплексний пакет послуг:

житлові програми;

економічну підтримку;

працевлаштування;

освітні та перекваліфікаційні можливості;

медичне забезпечення;

соціальний захист та розвиток єдиної цифрової системи сервісів для ВПО.

Програма має об’єднати широкий спектр ініціатив, яка допоможе у вирішенні не тільки нагальних житлових і соцпитань, але й надасть можливості для економічної активності та професійного зростання ВПО.

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Наступним кроком стане завершення розробки програми та її презентація широкій громадськості.

Нагадаємо, близько 1,2 млн внутрішньо переміщених осіб в Україні отримують наразі фінансову допомогу від держави у вигляді виплат на проживання. З 1 березня відбудеться автоматичне перепризначення цих виплат для всіх ВПО, які наразі є отримувачами допомоги, ще на один 6-місячний період, за умови відповідності критеріям.

На початку лютого цього року президент України Володимир Зеленський доручив уряду створити «зрозумілу людям» програму підтримки ВПО. А вже в лютому перші родини переселенців почали отримувати житлові сертифікати, коштом яких вони можуть придбати нове житло на заміну втраченому внаслідок російської агресії.

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