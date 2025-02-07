Скільки грошей українці тримають у банках: розподіл за сумою депозиту — Finance.ua

Скільки грошей українці тримають у банках: розподіл за сумою депозиту Сьогодні 11:02 — Кредит&Депозит

Скільки грошей українці тримають у банках: розподіл за сумою депозиту

Станом на 1 січня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1,392 трлн грн.

Про це свідчать дані Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Протягом 2024 року загальний приріст вкладів громадян склав 157,4 млрд грн, з яких 110,6 млрд грн — реальне зростання (без врахування переоцінки гривневого еквіваленту валютних вкладів).

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на 1 січня 2025 року:

вклади у національній валюті — 899,5 млрд грн (+103,1 млрд грн за 2024 рік);

вклади в іноземній валюті — 492,7 млрд грн (+54,3 млрд грн за 2024 рік).

Розподіл вкладів фізичних осіб у банківській системі за розмірами

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Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 січня 2025 року становила 3,2%, а в структурі суми вкладів — 12,1%. Сума їх вкладів склала 168,9 млрд грн, що на 19,0 млрд грн більше, ніж торік. Зазначимо, вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Питома вага вкладів фізичних осіб в учасниках Фонду відповідно до розподілу банків Національним банком України на групи виглядає так:

Структура вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) за строковістю:

Нагадуємо, з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Також варто зазначити, що усі банки України є учасниками Фонду гарантування вкладів. Станом на 1 січня 2025 року в реєстрі учасників Фонду налічується 62 банки.

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