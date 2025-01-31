Ставки за депозитами: що банкіри прогнозують на лютий — Finance.ua

Ставки за депозитами: що банкіри прогнозують на лютий Сьогодні 14:00 — Кредит&Депозит

Ставки за депозитами: що банкіри прогнозують на лютий

підвищення дохідності вкладів. «Гадаю, що ставки за Сергій Гнезділов ще до підвищення ставки. Більшість банкірів передбачають«Гадаю, що ставки за депозитами покажуть пропорційне зростання, але, може, трохи пізніше», — прогнозував начальник департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу Радабанкуще до підвищення ставки.

Сергій Колодій. «Ставки за депозитами можуть зрости, але, по-перше, зазвичай це відбувається не відразу, а розтягнуто у часі, а по-друге, не в такому обсязі, як змінилась облікова ставка», — пояснює він. Про певний часовий лаг каже й головний експерт із макроекономічного аналізу Райффайзен Банку «Ставки за депозитами можуть зрости, але, по-перше, зазвичай це відбувається не відразу, а розтягнуто у часі, а по-друге, не в такому обсязі, як змінилась облікова ставка», — пояснює він.

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Про високу ймовірність підвищення дохідності вкладів у разі суттєвішого руху облікової ставки понад 0,5% казала й Ірина Стрепетова з Сенс Банку.

Аліна Компанець. «Рішення правління НБУ збільшити ставку на 1 відсотковий пункт — до 14,5%, дає більше простору для комерційних банків, із погляду збільшення дохідності депозитів фізичних осіб, адже разом із обліковою ставкою зросли відсотки й за низкою інструментів регулятора, зокрема, депозитними сертифікатами», — каже маркетинг-директорка Юнекс Банку

На її переконання, поточні середні ставки за вкладами 20 найбільших банків, із огляду на податки, вже не забезпечують захист від інфляції. Але, як завжди, першими на зміни відреагують фінустанови поза межами 20-ки найбільших.

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Юнекс пока що не ухвалював рішення щодо перегляду відсоткової політики. «Проте готові до такого кроку, щойно того вимагатиме конкурентна ситуація. Думаю, що впродовж двох-трьох тижнів ставки за тримісячними депозитами у середніх та невеликих банках зростуть на 0,5−1%. Максимальна дохідність за ними прагнутиме до діапазону до 16−17% річних», — прогнозує Аліна Компанець.

Наміри підвищувати ставки нам підтвердили у й двох інших малих банках: Кредитвестбанку та Кристалбанку. Зокрема, у Кредитвесті очікують, що середні ставки за депозитами на 3 та 6 місяців зростуть орієнтовно на 0,5−0,75% протягом наступних трьох місяців.

Кристалбанку говорять, що збільшення відсоткових ставок не буде значним.

«Це буде, радше, коригування, чим суттєві зміни. Загалом банк планує залишити відсоткові ставки в межах максимально можливих 16% річних у гривні», — повідомили у Кристалбанку. Це збільшення банк робить для «акценту уваги споживачів на конкретний вид вкладу «Допоможемо разом""\ та для збільшення середнього терміну розміщення вкладів. Банк пропонуватиме клієнтам обрати кращі умови на триваліший термін — від 93 до 183 днів.

Погоджуються з тим, що збільшення можуть бути невеликими, й в Ощадбанку . За прогнозами фінустанови, у першому кварталі 2025 року середні ставки за депозитами для фізичних осіб не зазнають суттєвих змін. «Це пов’язано з очікуванням збереження інфляційного тиску та відсутністю передумов для зниження облікової ставки», — уточнили у банку.

Дмитро Замотаєв вважає, що найближчі декілька тижнів переважна більшість комерційних банків збільшать дохідність за гривневими вкладами. Дохідність коротких вкладів він прогнозує на рівні 11% (+1 в.п.), вкладів на 9 та 12 місяців — до 12%, до 14% річних — на вклади строком від 1 року і довше. Начальник Департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банкувважає, що найближчі декілька тижнів переважна більшість комерційних банків збільшать дохідність за гривневими вкладами. Дохідність коротких вкладів він прогнозує на рівні 11% (+1 в.п.), вкладів на 9 та 12 місяців — до 12%, до 14% річних — на вклади строком від 1 року і довше.

«Нова дохідність депозитів для фізичних осіб враховуватиме як грудневі, так і січневі зміни ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Однак пріоритетом для вкладників залишатимуться саме довготривалі депозити, дохідність за якими дають змогу не лише вберегти кошти від знецінення, а ще й отримати пасивний прибуток в розмірі до 4%», — підсумував Дмитро Замотаєв.

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Але підвищення ставок може бути короткочасним трендом.

Олег Заєць з Правекс Банку. «Загалом відсоткові ставки на ринку змінюються, відповідно до монетарної політики центробанку та коливань облікової ставки, хоча й з певним часовим лагом. Однак, попри заяви НБУ про тимчасовий характер поточних проінфляційних чинників, а також ймовірність повернення до циклу пом’якшення монетарної політики в 3−4 кварталі 2025 року, цілком можливо, що банки дещо стриманіше реагуватимуть на підвищення облікової ставки. Вони можуть прогнозувати можливість розвороту ставок у бік зниження протягом року», — говорить

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