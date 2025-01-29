Українці шукають високоприбуткові вкладення для своєї валюти — Finance.ua

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Українці шукають високоприбуткові вкладення для своєї валюти

Кредит&Депозит
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Українці шукають високоприбуткові вкладення для своєї валюти
Українці шукають високоприбуткові вкладення для своєї валюти
Якщо раніше основним фінансовим інструментом для зберігання коштів були депозити, то зараз достатньо активно гроші українців перетікають у інвестиційні інструменти.
Про це банкіри розповіли під час круглого столу «Що буде з гривнею в 2025 році», проведеному «Фінансовим клубом».
За словами заступника голови правління ТАСкомбанку Олександра Зайця, банки пропонують за доларовими депозитами до 1,5−2% річних.
Депозити за ставками програють ОВДП, дохід від яких до того ж звільнений від оподаткування.
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«Ставки за депозитами в банках достатньо низькі — на рівні 1,5%. Тому ми бачимо високий попит на валютні ОВДП — їх дохідність 4,5%. Мінфіну вдалося залучити через цей інструмент $3 млрд у 2024 році. Якщо казати про фізосіб, то у них співвідношення гривневих та доларових ОВДП становить 20% на 80%», — зазначив начальник управління казначейства Сенс Банку Олександр Куцовський.
Альтернативні інструменти інвестування цікаві клієнтам.
«Суттєву частку ринку вже складають ОВДП, продані фізособам. Їх обсяг наближається до 80 млрд грн. Активно розвиваються й інші інструменти для інвестування, зокрема завдяки відкриттю ринку землі в 2021 році і створенню пайових інвестиційних фондів. Також компанії поступово починають випускати свої облігації як в національній валюті, так і іноземній. Облігації „Нова Пей“ можна в застосунку придбати», — навів приклад Олександр Заєць.
«Нерухомість продовжує користуватися попитом. Особливо в популярних місцях, таких як лижні курорти», — каже Олександр Куцовський. «Висока вартість входу і висока вартість ремонту, враховуючи дефіцит робочої сили. Тому є більш привабливі інструменти для інвестицій: ринок землі дає схожий рівень дохідності, а можливо, навіть вищий, ніж нерухомість», — відповів Олександр Заєць.

Читайте також: Інвестиції українців в ОВДП. Статистика за 2024 рік та перспективи на 2025 рік

Зростає частка тих, хто легально виводить кошти з країни. «Багато наших клієнтів цікавляться можливістю переказу за кордон валюти в ліміті 100 тис. грн на місяць, щоб купувати зарубіжні активи, такі як американські акції і облігації зовнішніх емітентів. Зараз ми маємо все більше таких запитів. Цей тренд буде продовжуватися навіть попри війну, — заявив Олександр Куцовський. — Ми бачимо величезну кількість подкастів і в Ютубі, і на інших каналах, які присвячені саме інвестиціям. Пересічний український фінансовий споживач продуктів стає досвідченішим. І банкам потрібно буде пропонувати дедалі ширше коло фінансових продуктів для задоволення потреб наших споживачів».
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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