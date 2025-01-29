Українці шукають високоприбуткові вкладення для своєї валюти — Finance.ua

Українці шукають високоприбуткові вкладення для своєї валюти Сьогодні 13:37 — Кредит&Депозит

Українці шукають високоприбуткові вкладення для своєї валюти

Якщо раніше основним фінансовим інструментом для зберігання коштів були депозити, то зараз достатньо активно гроші українців перетікають у інвестиційні інструменти.



За словами заступника голови правління ТАСкомбанку Олександра Зайця, банки пропонують за доларовими депозитами до 1,5−2% річних. Про це банкіри розповіли під час круглого столу «Що буде з гривнею в 2025 році», проведеному «Фінансовим клубом».За словами заступника голови правління ТАСкомбанку Олександра Зайця, банки пропонують за доларовими депозитами до 1,5−2% річних.

Депозити за ставками програють ОВДП, дохід від яких до того ж звільнений від оподаткування.

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«Ставки за депозитами в банках достатньо низькі — на рівні 1,5%. Тому ми бачимо високий попит на валютні ОВДП — їх дохідність 4,5%. Мінфіну вдалося залучити через цей інструмент $3 млрд у 2024 році. Якщо казати про фізосіб, то у них співвідношення гривневих та доларових ОВДП становить 20% на 80%», — зазначив начальник управління казначейства Сенс Банку Олександр Куцовський.

Альтернативні інструменти інвестування цікаві клієнтам.

«Суттєву частку ринку вже складають ОВДП, продані фізособам. Їх обсяг наближається до 80 млрд грн. Активно розвиваються й інші інструменти для інвестування, зокрема завдяки відкриттю ринку землі в 2021 році і створенню пайових інвестиційних фондів. Також компанії поступово починають випускати свої облігації як в національній валюті, так і іноземній. Облігації „Нова Пей“ можна в застосунку придбати», — навів приклад Олександр Заєць.

«Нерухомість продовжує користуватися попитом. Особливо в популярних місцях, таких як лижні курорти», — каже Олександр Куцовський. «Висока вартість входу і висока вартість ремонту, враховуючи дефіцит робочої сили. Тому є більш привабливі інструменти для інвестицій: ринок землі дає схожий рівень дохідності, а можливо, навіть вищий, ніж нерухомість», — відповів Олександр Заєць.

Зростає частка тих, хто легально виводить кошти з країни. «Багато наших клієнтів цікавляться можливістю переказу за кордон валюти в ліміті 100 тис. грн на місяць, щоб купувати зарубіжні активи, такі як американські акції і облігації зовнішніх емітентів. Зараз ми маємо все більше таких запитів. Цей тренд буде продовжуватися навіть попри війну, — заявив Олександр Куцовський. — Ми бачимо величезну кількість подкастів і в Ютубі, і на інших каналах, які присвячені саме інвестиціям. Пересічний український фінансовий споживач продуктів стає досвідченішим. І банкам потрібно буде пропонувати дедалі ширше коло фінансових продуктів для задоволення потреб наших споживачів».

Фінансовий клуб За матеріалами:

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