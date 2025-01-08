Ринок ОВДП у 2024 році: середньорічні ставки та основні кредитори — Finance.ua

Ринок ОВДП у 2024 році: середньорічні ставки та основні кредитори Сьогодні 15:27 — Фондовий ринок

Ринок ОВДП у 2024 році: середньорічні ставки та основні кредитори

У 2024 році від розміщення ОВДП на ринкових умовах (на аукціонах) в бюджет надійшло 640 млрд грн в еквіваленті у всіх валютах. Проти 2023 року обсяги розміщення зросли на 13% (+74 млрд грн).

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, частка ОВДП у фінансуванні військового бюджету зросла до 27,5% (порівняно із 27% у 2023 році). Це друге за обсягом джерело фінансування після бюджетної підтримки ЄС.

За підсумками 2024 року роловер (заміщення старих випусків новими) вкладень у ОВДП у всіх валютах збільшився до 167% (проти 153% у 2023 році).

«Це означає, що уряд залучав на 67% ОВДП більше, ніж погашав. Роловер за гривневими ОВДП склав 200%», — додав Гетманцев.

78% всіх розміщень на аукціонах у 2024 році складають випуски ОВДП у гривні, 22% - в іноземній валюті (долар США, євро). У 2023 році пропорція була 71%: 29%.

Середньорічні ставки розміщення:

у гривні — 16% (у 2023 — 18,7%);

у доларі США — 4,6% (у 2023 — 4,7%);

євро — 3,1% (у 2023 році — 3,1%).

«За підсумками року реальні позитивні ставки у гривні (з врахуванням інфляції) залишались на дуже привабливому рівні. Нагадаю, середня інфляція за підсумками 2024 року очікується близько 7%, на кінець року — 12%», — зазначив нардеп.

Основні кредитори

На 1 січня 2025 року портфель ОВДП в обігу становив 1 861 млрд грн. Структура портфелю за типом кредитора помітно змінилась. Частка НБУ скоротилась до 36,4% із 43,9% у 2023 році (51,1% у 2022), що відображає відсутність емісійного фінансування бюджету. Вихід нерезидентів призвів до подальшого скорочення їх частки до 1,1% із 2,7% у 2023 році (для орієнтиру у 2019 році нерезидентам належало 14,1% портфелю, що тоді призвело до укріплення гривні).

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Продовжили суттєво зростати частки банків (із 41,3% у 2023 році до 47,6%), підприємств (із 8,7% до 9,6%) і громадян (із 3,3% до 4,2%). Тергромади майже не вкладають вільні кошти в ОВДП (військові облігації): портфель ОВДП у їх власності складає 0,04% від ОВДП в обігу. Частка страхових компаній сягає 1,1%.

«В цілому можна казати про подальшу активізацію ринку ОВДП за підсумками минулого року. Обсяги розміщень зросли, рівень рефінансування (роловер) також збільшився», — пояснив Гетманцев.

Він нагадав, що пожвавленню ринку восени сприяла низка заходів щодо стимулювання участі банків (за рахунок збільшення нормативу обов’язкових резервів банків і показника вкладання цих резервів у бенч-марк ОВДП). За оцінками НБУ, це надало змогу збільшити чистий попит на ОВДП з боку банків на 130 млрд грн.

Разом із повним надходженням зовнішнього фінансування від партнерів, достатні залучення через інструмент ОВДП дали змогу профінансувати пріоритетні видатки бюджету, не застосовуючи бюджетну емісію НБУ.

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