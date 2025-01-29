Населення збільшило обсяг депозитів майже в усіх банках — Finance.ua

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Населення збільшило обсяг депозитів майже в усіх банках

Кредит&Депозит
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Населення збільшило обсяг депозитів майже в усіх банках
Населення збільшило обсяг депозитів майже в усіх банках, freepik
Упродовж ІV кварталу 2024 року обсяг депозитів населення зріс майже в усіх банків, водночас низка банків також заявила про суттєве збільшення обсягів коштів корпорацій. Більшість банків зазначили про зниження вартості запозичень.
Про це свідчать результати щоквартального Опитування про банківське фондування.
За результатами опитування, у І кварталі 2025 року фінустанови в цілому не очікують зростання обсягу зобов’язань: дещо зростуть залучення від населення, водночас від бізнесу — залишаться незмінними.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Середня вартість фондування знижувалася шість кварталів поспіль, однак в останні два квартали про це заявляло дедалі менше респондентів. Вартість оптових залучень знижувалася три квартали поспіль.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
У І кварталі банки очікують підвищення вартості депозитів корпорацій, водночас вартість коштів населення та оптового фондування майже не зміниться.
Частка фондування у валюті в ІV кварталі зменшилася в банків, на які припадає 73% активів банківського сектору. Така сама частка опитаних очікує зниження частки валютних зобов’язань у І кварталі цього року.
Графік: НБУ
Графік: НБУ
Строковість фондування у ІV кварталі дещо знизилася в банків, на які припадає майже половина активів банківського сектору. У наступні 12 місяців респонденти не очікують змін строковості залучень.
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Банки, на які припадає три чверті активів сектору, повідомили про збільшення загального обсягу капіталу за останніх 12 місяців, майже всі опитані очікують збереження цієї тенденції в наступні 12 місяців.
Учасники опитування з ІІІ кварталу 2022 року називають прибутковість визначальним чинником збільшення обсягу капіталу в майбутньому.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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