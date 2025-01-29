Чому банки не збільшують ставки за валютними депозитами — Finance.ua

Чому банки не збільшують ставки за валютними депозитами Сьогодні 15:00 — Кредит&Депозит

Чому банки не збільшують ставки за валютними депозитами

Собівартість залученої валюти для банків настільки висока, що вони не можуть платити вкладникам більше.

Про це розповів заступник голови правління ТАСкомбанку Олександр Заєць під час круглого столу «Що буде з гривнею в 2025 році», проведеному «Фінансовим клубом».

«Не може банк надати депозитам у валюті привабливу дохідність, забезпечити залучення цих коштів назад в банківську систему. Це мають бути інші інструменти, небанківські», — сказав він.

Банкір пояснив причину низьких депозитних ставок.

«Високі норми резервування, податок 23% на відсотки, відрахування у Фонд гарантування. Це високий „плюс“ до собівартості, яку банк платить клієнтам. Норма резервування — 25% від коштів, залучених в доларах, банк має в гривні сформувати на коррахунку. І хоча 60% можна покривати бенчмарк-ОВДП, це все одно суттєве значення», — зазначив Олександр Заєць.

«За 2024 рік сальдо купівлі-продажу валюти населенням — $12,2 млрд. Але обсяг валютних коштів фізосіб не зростає — $11 млрд. Ці кошти в банківську систему не повертаються. І задача уряду — як ці кошти повернути в економіку», — впевнений банкір.

Довідка Finance.ua:

Раніше банкіри зазначали, що збільшення військового збору із доходів фізичних осіб із 1,5% до 5% зменшило реальну дохідність за депозитами вкладників. Але банки не збираються підвищувати ставки для компенсації збільшених податкових відрахувань із процентів за депозитами фізосіб.

вкладників. Але банки не збираються підвищувати ставки для компенсації збільшених податкових відрахувань із процентів за депозитами фізосіб. 23 січня, Національний банк підвищив облікову ставку до 14,5% річних. Це рішення вплине на підвищення ставок за гривневими активами.

Депозити строком від 6 до 12 місяців протягом усього 2024 року пропонувалися за ставками нижчими, ніж на 3 місяці. Так, у січні 2024 року максимальна відсоткова ставка за шестимісячними депозитами становила 17,5%, а за депозитами на 12 місяців — лише 16,75% річних.

Як змінювалися депозитні ставки у 2024 році та чи чекати на «диво» у 2025 — читайте у статті за посиланням.

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