Які переваги гривневих або валютних ОВДП (що вибрати) — Finance.ua

Які переваги гривневих або валютних ОВДП (що вибрати) Сьогодні 09:00 — Кредит&Депозит

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Купівля облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) стає дедалі популярнішою. Насамперед через можливість отримати додатковий дохід, не оподатковуваний жодними податками. Крім того, купівля «військових» ОВДП — один із способів підтримати наші сили оборони.

І гривневі, і валютні ОВДП мають свої переваги.

Валютні

Валютні ОВДП привабливі тим, що захищають капітал від валютних коливань, проте поріг входу (1 тис. доларів за одну облігацію, що становить понад 42 тис. грн), робить їх менш доступними для масового інвестора.

Гривневі

Гривневі ОВДП залишаються привабливішими завдяки нижчому порогу входу та вищій потенційній прибутковості.

Тому кожен потенційний інвестор може вибрати собі варіант, який вважатиме прийнятнішим. Як варіант, можна розглянути формування портфеля інвестора з ОВДП у різних валютах, а також з різним терміном погашення, що дозволить максимально диверсифікувати вкладення цінних паперів.

Прогнози щодо дохідності ОВДП у 2025 році

У 2025 році аналітики не чекають на суттєве підвищення прибутковості по ОВДП і радять звертати увагу на рівень облікової ставки Національного банку: якщо вона зростатиме, то вгору підуть і ставки прибутковості за держоблігаціями.

Якщо облікова ставка підніметься до 15%, то прибутковість за «довгими» ОВДП (з терміном погашення 2−3 роки) може зрости до 19%, проте навряд чи перевищить цей рівень.

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Довідка Finance.ua:

Станом на 1 січня 2024 року населення володіло пакетом ОВДП на суму 51,491 млрд грн. Гривневі ОВДП становили 25,256 млрд. гривень або 49% від загального обсягу. Валютні ОВДП — 26,236 млрд гривень або 51%.

Вподобання українців розділилися приблизно порівну між гривневими та валютними цінними паперами. Процентні ставки по ОВДП у гривні до кінця 2024-початку 2025 року перебувають у межах від 13,5% річних на короткі ОВДП до 17,50−17,75% на довгі цінні папери (з терміном погашення 3−4 роки).

Процентні ставки по ОВДП у доларах США — від 4 до 5% річних (залежно від терміну та продавця), у євро — від 3 до 4% річних.

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