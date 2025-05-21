Не тільки депозити: які рахунки також гарантуються — Finance.ua

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Не тільки депозити: які рахунки також гарантуються

Кредит&Депозит
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Не тільки депозити: які рахунки також гарантуються
Не тільки депозити: які рахунки також гарантуються
Коли ми чуємо «вклад у банку» — уявляємо депозит. Але насправді захист Фонду гарантування поширюється і на інші банківські рахунки, якими українці користуються щодня.
Про це пише Фінкульт.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кошти не лише за депозитами, а й за:
  • Поточними рахунками
Це ваші звичайні рахунки, до яких прив’язані банківські картки.
  • Зарплатними рахунками
Якщо роботодавець переказує зарплату на картку — ці кошти під захистом.
  • Пенсійними, соціальними та стипендіальними рахунками
Пенсії, соціальні виплати та допомоги, стипендії — усі ці гроші на рахунках у банках-учасниках Фонду захищено системою гарантування вкладів.
  • Картковими рахунками
Гроші, які просто «лежать» на картці — це теж вклад. І вони так само під захистом, як депозит.
  • Рахунками, що відкриті за допомогою онлайн-банкінгу
Так, навіть якщо вклад відкрито без особистого відвідування відділення банку — гарантії працюють.
  • Валютними рахунками
Вклади у доларах та євро також підпадають під гарантії, а виплата компенсації здійснюється у гривні за курсом НБУ на дату виведення банку з ринку.
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Запам’ятайте, гарантія — це не лише про розміщені гроші на депозитному рахунку, а й про всі гроші фізичної особи в банку.
Якщо маєте кілька рахунків в одному банку — вклади, на які розповсюджується гарантія Фонду, підсумовуються. Якщо ваші рахунки відкрито в різних банках — гарантія діє окремо на кожен банк.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, станом на 1 квітня 2025 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках України склала 1 392,8 млрд грн;
  • з них вклади у національній валюті — 892,8 млрд грн, а вклади в іноземній валюті — 500,0 млрд грн;
  • з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках України поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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