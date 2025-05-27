Кредити на житло: де в Україні найактивніше беруть іпотеку — Finance.ua

Кредити на житло: де в Україні найактивніше беруть іпотеку Вчора 08:02 — Кредит&Депозит

Кредити на житло: де в Україні найактивніше беруть іпотеку

Банки України в березні видали 427 іпотечних кредитів на загальну суму 795 млн грн.

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, проведеного Національний банком України.

Зазначається, що в березні 232 кредити на 437 млн грн було видано на первинному ринку нерухомості, з них 87 на 168 млн грн — під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно. 195 кредитів на 358 млн грн видано на вторинному ринку нерухомості.

Середній відсоток на іпотеку

Середньозважена ефективна ставка становила 8% річних на первинному ринку та 9,5% на вторинному ринку.

Якість іпотечного портфеля

Частка непрацюючих кредитів за І квартал скоротилася з 18,5% до 15% (більшою мірою через зростання обсягу нових кредитів, але й обсяг NPL скоротився).

Де видали найбільше іпотечних кредитів

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у березні видано:

у Київській області (145 договорів на загальну суму 287 млн грн, або 36% від загального обсягу);

у місті Києві (95 договорів на 196 млн грн);

у Львівській області (20 договорів на 42 млн грн);

в Івано-Франківській області (23 договори на 39 млн грн);

у Волинській області (13 договорів на 24 млн грн).

Інфографіка: НБУ

Як і раніше, переважну більшість кредитів на купівлю нерухомості було надано в межах державної програми доступного кредитування житла єОселя.

«Триває перебудова програми, тож зростання портфеля іпотечних кредитів дещо уповільнилося, однак ця перебудова необхідна для подальшого розвитку ринку», — пояснили в Нацбанку.

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Регулятор вважає розвиток іпотеки одним із пріоритетів на 2025 рік та працює над відповідною стратегією.

Нагадаємо, за словами першої віцепрем’єр-міністерки України — міністерки економіки України Юлії Свириденко, з моменту запуску програми у жовтні 2022 року вже 17 016 українців скористалися можливістю придбати житло на пільгових умовах, а загальна сума виданих кредитів перевищила 28 млрд грн.

Державна програма іпотечного кредитування «єОселя» потребує вдосконалення , зокрема переходу від прямого кредитування до компенсації відсоткових ставок.

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