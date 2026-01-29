Казахстан надіслав офіційну заявку до США на придбання частки російського гіганта «Лукойл» Сьогодні 09:33 — Фондовий ринок

Казахстан надіслав офіційну заявку до США на придбання частки російського гіганта «Лукойл» в енергетичних проєктах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

«Лукойл» володіє 13% часткою в операторі казахстанського нафтового родовища Карачаганак — його запаси наразі оцінюються у майже 2 млрд барелів.

Крім того, російська компанія володіє 5% часткою в операторі казахстанського нафтового родовища у Тенгіз, запаси якого становлять понад 10 млрд барелів. Крім того, «Лукойлу» належить частка у Каспійському трубопровідному консорціумі, який транспортує нафту Казахстану до порту Новоросійськ для експорту.

Міністр енергетики Казахстану Єрлан Аккенженов розповів, що його країна надіслала листа до Управління з контролю за іноземними активами США (OFAC). Згідно із американськими санкціями, саме воно має схвалити транзакцію.

Крім того, він наголосив, що Казахстан має переважне право на викуп розташованих у країні активів «Лукойлу».

Санкції США

Нагадаємо, у жовтні 2025 року США запровадили санкції проти двох нафтових гігантів росії — «Роснефті» та «Лукойлу». Обмеження були введені для посилення тиску на Кремль і змушення російського диктатора Володимира Путіна піти на переговори з Україною.

На цьому тлі кілька країн ЄС, у яких є НПЗ «Лукойла», почали шукати рішення, щоб не допустити зупинки роботи заводів.

