Українсько-американський інвестиційний фонд запустять вже наступного року

Американо-Український Інвестиційний Фонд відбудови готується до перших інвестицій у 2026 році.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

Що про це відомо

Рада директорів Фонду 18 грудня прийняла ключові рішення, які дозволять Фонду розпочати повноцінну роботу на початку 2026 року. Затверджено інвестиційну стратегію Фонду та ухвалено інвестиційні протоколи.

«Сьогоднішнє рішення є важливим кроком в операційній діяльності Фонду. Ми вже маємо інвестиційного радника, затверджені ключові політики, процедури та $150 мільйонів початкового капіталу. Це означає, що Фонд готовий розпочати інвестування у відбудову України», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

За його словами, зараз уряд переходить від підготовки до дій, формуючи якісний портфель проєктів для спрямування капіталу в ініціативи, які підтримають довгострокове зростання України та стійкість ланцюгів постачання.

Чим буде займатися Фонд

Фонд зосередиться на інвестиціях у такі галузі:

критичні мінерали,

енергетику,

транспорт і логістику,

інформаційно-комунікаційні технології,

інноваційні технології, які забезпечують стійкість ланцюгів постачання та сприяють економічній безпеці й добробуту США та України.

Також у січні 2026 року Фонд планує запустити публічний вебсайт, через який спонсори проєктів зможуть подавати пропозиції для розгляду. Орієнтовний графік роботи Фонду передбачає підготовку та ухвалення перших інвестиційних рішень, включно з першими трьома проєктами, до кінця 2026 року.

Довідка Finance.ua:

14 листопада Мінекономіки України спільно з U.S. International Development Finance Corporation (DFC) оголосили про призначення ключового операційного партнера Американсько-Українського Інвестиційного Фонду відбудови (United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund). Інвестиційним радником Фонду призначено компанію Alvarez & Marsal (A&M);

Американсько-Український Інвестиційний Фонд відбудови (United States-Ukraine Reconstruction Investment Fund створений Угодою між Україною та США;

початковий капітал сформовано із внесків обох сторін у рівних частках — по $75 млн від США через DFC та від України, що разом становить $150 млн стартового капіталу;

сформовано із внесків обох сторін у рівних частках — по $75 млн від США через DFC та від України, що разом становить $150 млн стартового капіталу; у структурі управління Фонду діє Керівна рада та чотири профільні комітети — інвестиційний, аудиторський, адміністративний і комітет пошуку проєктів.

