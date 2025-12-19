День фінансів: ЄС ухвалив рішення щодо фінансування України, у Dragon Capital спрогнозували курс долара
ЄС ухвалив рішення щодо фінансування України
Після 15 годин переговорів у Брюсселі Європейський Союз ухвалив рішення щодо фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026−27 роки. Про рішення повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.
- Водночас Президент назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України. При цьому міністр фінансів пояснив деталі.
- Але 2 країни не підписали висновки євросаміту про Україну.
- Також Україна отримала $125 мільйонів від Світового банку.
Податкові канікули для ФОП
Податкові канікули дають змогу підприємцю протягом 1 місяця не сплачувати окремі податки. Скористатися цією можливістю можуть не всі ФОП, а лише підприємці, які відповідають визначеним умовам.
У Dragon Capital спрогнозували курс долара
Макроекономічна ситуація в Україні залишається стабільною, попри повномасштабну війну. Доходи державного бюджету від сплачених податків у валютному еквіваленті вже перевищили довоєнний рівень.
Експерти дали економічний прогноз на 2026 рік
ВВП у 2026 році зросте до 2,4%, курс буде на рівні 43,2 грн/$, хоча середньорічний прогноз МВФ є песимістичнішим — 45,5 грн/$, а інфляція має сповільнитися до 6,6%.
«Кешбек для військових частин» в monobank
Військові частини, які виплачують грошове забезпечення через зарплатний проєкт monobank на картки банку, отримують 1% кешбеку від фонду грошового забезпечення. Наприклад, від виплачених 1 000 000 грн monobank поверне 10 000 грн.
Реальні доходи населення стійко зростають
Реальні доходи населення стійко зростають. Підвищення зарплат у приватному секторі та зниження рівня безробіття підтримують зростання номінальних доходів населення. Паралельно зростають заощадження, зокрема зберігається приплив коштів населення до банків та в ОВДП.
- До речі, більше ніж половина всіх депозитів у банках — понад 600 тисяч грн.
