День фінансів: ЄС ухвалив рішення щодо фінансування України, у Dragon Capital спрогнозували курс долара

91
В п"ятницю, 19 грудня, у статті Finance.ua розповідає, як в Україні придбати золоті зливки та що для цього потрібно зробити: Як в Україні купити золото.
ЄС ухвалив рішення щодо фінансування України
Після 15 годин переговорів у Брюсселі Європейський Союз ухвалив рішення щодо фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026−27 роки. Про рішення повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.
Податкові канікули для ФОП
Податкові канікули дають змогу підприємцю протягом 1 місяця не сплачувати окремі податки. Скористатися цією можливістю можуть не всі ФОП, а лише підприємці, які відповідають визначеним умовам.
У Dragon Capital спрогнозували курс долара
Макроекономічна ситуація в Україні залишається стабільною, попри повномасштабну війну. Доходи державного бюджету від сплачених податків у валютному еквіваленті вже перевищили довоєнний рівень.
Експерти дали економічний прогноз на 2026 рік
ВВП у 2026 році зросте до 2,4%, курс буде на рівні 43,2 грн/$, хоча середньорічний прогноз МВФ є песимістичнішим — 45,5 грн/$, а інфляція має сповільнитися до 6,6%.
Реальні доходи населення стійко зростають
Реальні доходи населення стійко зростають. Підвищення зарплат у приватному секторі та зниження рівня безробіття підтримують зростання номінальних доходів населення. Паралельно зростають заощадження, зокрема зберігається приплив коштів населення до банків та в ОВДП.
За матеріалами:
Finance.ua
