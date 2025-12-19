День фінансів: ЄС ухвалив рішення щодо фінансування України, у Dragon Capital спрогнозували курс долара Сьогодні 17:33

В п"ятницю, 19 грудня, у статті Finance.ua розповідає, як в Україні придбати золоті зливки та що для цього потрібно зробити: Як в Україні купити золото.

ЄС ухвалив рішення щодо фінансування України

Про рішення Після 15 годин переговорів у Брюсселі Європейський Союз ухвалив рішення щодо фінансування України на 90 мільярдів євро на 2026−27 роки.Про рішення повідомив президент Європейської ради Антоніу Кошта.

Водночас Президент назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України. При цьому міністр фінансів пояснив деталі.

Але 2 країни не підписали висновки євросаміту про Україну.

Також Україна отримала $125 мільйонів від Світового банку.

Податкові канікули для ФОП

Податкові канікули дають змогу підприємцю протягом 1 місяця не сплачувати окремі податки. Скористатися цією можливістю можуть не всі ФОП, а лише підприємці, які відповідають визначеним умовам.

«Страхування по-людськи» від Finance.ua розкриваємо одну з найбільш обговорюваних тем на українському авторинку — купівля авто з США. Разом з експертами говорили про те, які американські авто дійсно вигідні, які ризики варто врахувати ще до участі в аукціоні та як працює страхування таких авто в Україні. 🎥 У новому епізоді подкасту розкриваємо одну з найбільш обговорюваних тем на українському авторинку — купівля авто з США. Разом з експертами говорили про те, які американські авто дійсно вигідні, які ризики варто врахувати ще до участі в аукціоні та як працює страхування таких авто в Україні.

👇Дивіться повний випуск подкасту «Страхування по-людськи», щоб дізнатися всі нюанси, реальні цифри та поради експертів.

🤑 А за промокодом «daydrive» отримайте знижку -1000 грн на Автоцивілку.

У Dragon Capital спрогнозували курс долара

. Макроекономічна ситуація в Україні залишається стабільною, попри повномасштабну війну. Доходи державного бюджету від сплачених податків у валютному еквіваленті вже перевищили довоєнний рівень

Експерти дали економічний прогноз на 2026 рік

ВВП у 2026 році зросте до 2,4%, курс буде на рівні 43,2 грн/$ , хоча середньорічний прогноз МВФ є песимістичнішим — 45,5 грн/$, а інфляція має сповільнитися до 6,6%.

«Кешбек для військових частин» в monobank

Військові частини, які виплачують грошове забезпечення через зарплатний проєкт monobank на картки банку, отримують 1% кешбеку від фонду грошового забезпечення. Наприклад, від виплачених 1 000 000 грн monobank поверне 10 000 грн.

Реальні доходи населення стійко зростають

Реальні доходи населення стійко зростають. Підвищення зарплат у приватному секторі та зниження рівня безробіття підтримують зростання номінальних доходів населення. Паралельно зростають заощадження, зокрема зберігається приплив коштів населення до банків та в ОВДП.

До речі, більше ніж половина всіх депозитів у банках — понад 600 тисяч грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.