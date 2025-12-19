2 країни не підписали висновки євросаміту про Україну
Угорщина та Словаччина не підписали висновки грудневого засідання Європейської ради щодо України, затверджені в ніч проти 19 грудня, у яких зафіксоване рішення про надання Україні 90 млрд євро кредиту на базі спільних запозичень держав ЄС у 2026−27 роках.
Про це повідомили кілька дипломатів ЄС у коментарі «Європейській правді»
«Висновки Європейської ради щодо України не підписали дві країни — Угорщина та Словаччина», — повідомив один зі співрозмовників.
Варто зауважити, що, як і Угорщина та Словаччина, Чехія домоглася відсутності фінансових зобов’язань щодо фінансової підтримки України у 2026−2027 роках на суму 90 млрд євро. Але, на відміну від Угорщини та Словаччини, вона підписала з 25 країнами частину рішення, яка стосується деталей позики.
Нагадаємо, що у 2025 році Угорщина не підписала жодного тексту висновків Євроради щодо України на знак протесту з політикою ЄС, що «підтримує війну».
Словаччина не погодилась з українською частиною висновків саміту лідерів ЄС вперше.
Поділитися новиною
Також за темою
2 країни не підписали висновки євросаміту про Україну
НБУ хоче купити машину зі знищення монет за 281 тис. євро
Девальвації не буде, а ВВП зростатиме повільно: експерти дали економічний прогноз на 2026 рік
Сполучені Штати призупиняють видачу «грін-карт» — причини
Малим держбанкам, що порушують вимоги до капіталу треба мати план дій — НБУ
Більше ніж половина всіх депозитів у банках — понад 600 тисяч грн