У 2026 році всі автостанції в Україні перевірять на дотримання стандартів надання послуг
У 2026 році всі автостанції в Україні перевірять на дотримання стандартів надання послуг, Фото: ілюстративне
У 2026 році Міністерство розвитку громад та територій ініціює перевірку автостанцій на дотримання стандартів, визначених правилами надання послуг пасажирського автотранспорту.
Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач під час форуму автобусних перевезень «З'єднуючи міста та людей».
Зазначається, що цьогоріч було запущено електронний реєстр автостанцій, що дозволило державі верифікувати цю мережу. Наразі у ньому вже зареєстровані більш як 450 автостанцій.
Завдяки реєстру ми побачили, що понад 50% власників мають проблеми із правом власності і фактично не мають права здійснювати свою діяльність. Наступного року ми продовжимо впорядковувати цей ринок і проведемо обстеження автостанцій, зокрема, на дотримання стандарту з надання послуг пасажирам цими суб’єктами господарювання
— зазначив Деркач.

Він зауважив, що паралельно міністерство ініціює законодавчі зміни, якими пропонує зобов’язати органи місцевого самоврядування забезпечувати і контролювати діяльність автостанцій на своїй території.
У нас майже всі автостанції є приватними, але влада на місцях має працювати над тим, аби забезпечувати гарний сервіс для жителів своїх громад, які користуються автотранспортом. Крім того, у багатьох населених пунктах взагалі відсутні як такі організовані місця для пасажирів автобусів. Ми хочемо, аби органи місцевої влади забезпечували громадянам якісні послуги з транспортування і реєстрували нові автостанції
— наголосив заступник міністра.

За матеріалами:
Укрінформ
