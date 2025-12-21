0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці у Польщі забезпечують себе самостійно, а не за рахунок соціальних виплат

Світ
31
Українці у Польщі забезпечують себе самостійно, а не за рахунок соціальних виплат
Українці у Польщі забезпечують себе самостійно, а не за рахунок соціальних виплат
Українські біженці у Польщі самостійно забезпечують себе завдяки роботі, а не соціальним виплатам. Близько 80% їхніх доходів походять від заробітної плати, а не з державної допомоги. Це свідчить про високий рівень економічної активності та інтеграції на ринку праці.
Про це пише inpoland, посилаючись на дані аналітичних джерел.

Скільки українців мають роботу у Польщі

Як свідчать опитування та статистичні дані, близько 78% українських мігрантів мають або активно шукають роботу у Польщі.
Читайте також
Цей показник навіть перевищує середній рівень зайнятості серед місцевого населення і продовжує зростати щороку.
Таким чином, зарплата стає основним джерелом утримання для переселенців.
Хоча в Польщі діють соціальні програми, зокрема дитячі виплати «800+», більшість українців не покладаються на них. Лише близько 14% їхніх доходів формуються з допомоги, тоді як понад 80% надходить від власної праці.
Це дозволяє самостійно покривати витрати на оренду житла, базові потреби та планувати майбутнє без залежності від соціальних виплат.
Читайте також
Економічна активність українців вигідна й польській економіці. Вони сплачують податки та соціальні внески, що сприяє наповненню бюджету і зменшує навантаження на систему соціального захисту.

Де в Польщі найвищі зарплати — рейтинг міст

Раніше йшлося про те, що багато українців зараз працюють у Польщі, шукаючи кращі можливості та стабільні доходи. Ринок праці сусідньої країни показує цікаві тенденції: деякі міста пропонують значно вищі зарплати, ніж інші, що важливо враховувати при виборі місця роботи.
Середня валова місячна зарплата у секторі підприємств у жовтні 2025 року становила 8 865,12 злотих. Це +6,6% до 2024 року і +1,3% до попереднього місяця.
Найвищі зарплати отримують у Кракові — середня брутто становить 11 160,39 злотих. До трійки лідерів за зарплатами також увійшли Варшава (10 606,89 злотих) і Гданськ (10 370,97 злотих).
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems