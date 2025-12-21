Українці у Польщі забезпечують себе самостійно, а не за рахунок соціальних виплат
Українські біженці у Польщі самостійно забезпечують себе завдяки роботі, а не соціальним виплатам. Близько 80% їхніх доходів походять від заробітної плати, а не з державної допомоги. Це свідчить про високий рівень економічної активності та інтеграції на ринку праці.
Про це пише inpoland, посилаючись на дані аналітичних джерел.
Скільки українців мають роботу у Польщі
Як свідчать опитування та статистичні дані, близько 78% українських мігрантів мають або активно шукають роботу у Польщі.
Цей показник навіть перевищує середній рівень зайнятості серед місцевого населення і продовжує зростати щороку.
Таким чином, зарплата стає основним джерелом утримання для переселенців.
Хоча в Польщі діють соціальні програми, зокрема дитячі виплати «800+», більшість українців не покладаються на них. Лише близько 14% їхніх доходів формуються з допомоги, тоді як понад 80% надходить від власної праці.
Це дозволяє самостійно покривати витрати на оренду житла, базові потреби та планувати майбутнє без залежності від соціальних виплат.
Економічна активність українців вигідна й польській економіці. Вони сплачують податки та соціальні внески, що сприяє наповненню бюджету і зменшує навантаження на систему соціального захисту.
Де в Польщі найвищі зарплати — рейтинг міст
Раніше йшлося про те, що багато українців зараз працюють у Польщі, шукаючи кращі можливості та стабільні доходи. Ринок праці сусідньої країни показує цікаві тенденції: деякі міста пропонують значно вищі зарплати, ніж інші, що важливо враховувати при виборі місця роботи.
Середня валова місячна зарплата у секторі підприємств у жовтні 2025 року становила 8 865,12 злотих. Це +6,6% до 2024 року і +1,3% до попереднього місяця.
Найвищі зарплати отримують у Кракові — середня брутто становить 11 160,39 злотих. До трійки лідерів за зарплатами також увійшли Варшава (10 606,89 злотих) і Гданськ (10 370,97 злотих).
Українці у Польщі забезпечують себе самостійно, а не за рахунок соціальних виплат
