5 «прихованих перлин» Європи, які варто відвідати у 2026 році

Експерти назвали п'ять європейських міст, які варто відвідати цього року, Фото: freepik

Європейський туризм поступово змінює фокус: дедалі більше мандрівників свідомо уникають перенасичених курортів і шукають спокійніші, доступніші та автентичні напрями. Саме тому експерти з подорожей радять звернути увагу на менш розкручені, але насичені культурою й атмосферою міста, які у 2026 році можуть стати справжнім відкриттям.

Фахівці туристичної компанії Iglu Cruise склали добірку так званих «прихованих перлин» Європи — міст, які поєднують історію, події та комфорт без надмірного туристичного ажіотажу.

Тренчин, Словаччина: культурна столиця року

Тренчин у 2026 році став одним із двох міст, що отримали титул Європейської столиці культури. Це означає насичений календар подій: музичні фестивалі, мистецькі інсталяції, театральні вистави та оновлення громадських просторів упродовж усього року.

Серед обов’язкових місць для відвідування — Тренчинський замок, що домінує над містом, міська вежа з панорамними краєвидами та затишні кав’ярні на площі Мірове. Окрему увагу варто звернути на найбільший у Словаччині музичний фестиваль Pohoda, який традиційно проходить на початку липня.

Найкращий період для подорожі до Тренчина — з травня по вересень, коли місто живе фестивальним ритмом і сприятливе для неспішних прогулянок.

Гент, Бельгія: середньовічний шарм без натовпів

Гент часто називають «найкращим секретом Бельгії». Це портове місто з казковими каналами, середньовічною архітектурою та живою атмосферою, яке при цьому залишається значно менш перевантаженим туристами, ніж Брюгге чи Брюссель.

Серед ключових пам’яток — собор Святого Бавона з відомим Гентським вівтарем, набережні Граслей і Коренлей, що ідеально підходять для зустрічі заходу сонця, а також замок Гравенштейн із ровами та масивними мурами.

Найкращий час для відвідування — міжсезоння: з квітня по червень та з вересня по жовтень. А взимку, у грудні, місто перетворюється на атмосферну різдвяну локацію з ярмарком, ковзанкою та святковими вогнями.

Кемпер, Франція: бретонська класика і гастрономія

Французький Кемпер має статус «Міста мистецтва та історії» завдяки своїй архітектурній спадщині та мистецькому середовищу. Уздовж річки Одет тут тягнуться ряди фахверкових будинків, що зберігають характерну бретонську стилістику.

У місті можна побачити залишки середньовічних стін XIII століття, собор Святого Корентіна, гончарні майстерні Локмарії та насолодитися човновими прогулянками по річці. Кемпер також вважають гастрономічним центром регіону: тут працюють ресторани, відзначені гідом Michelin, зокрема Allium і Sao, а також Ti-Coz з автентичною місцевою кухнею.

Ідеальний час для подорожі — з кінця червня до початку вересня. Наприкінці липня місто приймає Фестиваль Корнуайе, який наповнює вулиці музикою, танцями та традиційними костюмами.

Турин, Італія: елегантність і культурні відкриття

Турин часто називають прихованою перлиною Італії. Місто вражає бароковими бульварами, королівськими палацами та відчутною «паризькою» атмосферою. Однією з головних атракцій є Моле Антонелліана — символ міста, де розташований Національний музей кіно. Підйом скляним ліфтом відкриває панораму Альп.

Туристам радять скуштувати класичний напій бічерін у старовинному кафе та відвідати Королівський палац. Найкращі місяці для подорожі — травень, червень і вересень. Останній також збігається з початком сезону трюфелів. А в грудні Турин стає сценою для фестивалю світлових інсталяцій Luci d’Artista.

Познань, Польща: баланс історії та сучасності

Познань вирізняється яскравими таунхаусами на Старій ринковій площі та вдало поєднує історію з сучасними урбаністичними просторами. Серед популярних локацій — парк Цитадель, озеро Мальта з рекреаційною інфраструктурою та Вартострада — оновлена набережна вздовж річки Варта, перетворена на зелений парк.

Найкращий період для подорожі — з травня по вересень. А 11 листопада туристи можуть потрапити на масштабні вуличні святкування Дня Святого Мартіна з парадами та місцевими традиціями.

