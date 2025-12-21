0 800 307 555
Банк Кредит Дніпро дарує вигідний кешбек до свят при розрахунках Kasta Visa Card
Банк Кредит Дніпро пропонує клієнтам вигідний кешбек за розрахунки карткою Kasta Visa Card до різдвяних свят — до 1000 грн повернення за оплату власними та кредитними коштами.
З 22 по 25 грудня користувачі Kasta Visa Card отримують 3% кешбеку у категорії «Продукти та супермаркети», що допоможе частково повернути витрати за передсвяткові закупи.
У грудні також діє традиційна програма кешбеку для всіх карток Банку Кредит Дніпро: щомісяця клієнти можуть активувати будь-які 4 із 8 категорій кешбеку від Банку та отримати ще більше вигоди:
  • Краса — 5%
  • Таксі — 5%
  • Тварини — 5%
  • Кафе, бари та ресторани — 2%
  • Авто та АЗС — 2%
  • Одяг та взуття — 2%
  • Техніка — 2%
  • Медицина — 2%

Як оформити Kasta Visa Card:

  1. Завантажте застосунок Kasta та зареєструйтеся.
  2. У розділі «Банк» натисніть «+» у переліку карток.
  3. Оберіть Kasta Visa Card і відкрийте цифрову картку у кілька кліків.
Святкові покупки стають приємнішими з Kasta Visa Card від Банку Кредит Дніпро!
Банк Кредит Дніпро
