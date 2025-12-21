ПАРТНЕРСЬКА Банк Кредит Дніпро дарує вигідний кешбек до свят при розрахунках Kasta Visa Card Сьогодні 10:20

Банк Кредит Дніпро пропонує клієнтам вигідний кешбек за розрахунки карткою Kasta Visa Card до різдвяних свят — до 1000 грн повернення за оплату власними та кредитними коштами.

З 22 по 25 грудня користувачі Kasta Visa Card отримують 3% кешбеку у категорії «Продукти та супермаркети», що допоможе частково повернути витрати за передсвяткові закупи.

У грудні також діє традиційна програма кешбеку для всіх карток Банку Кредит Дніпро: щомісяця клієнти можуть активувати будь-які 4 із 8 категорій кешбеку від Банку та отримати ще більше вигоди:

Краса — 5%

Таксі — 5%

Тварини — 5%

Кафе, бари та ресторани — 2%

Авто та АЗС — 2%

Одяг та взуття — 2%

Техніка — 2%

Медицина — 2%

Завантажте застосунок Kasta та зареєструйтеся. У розділі «Банк» натисніть «+» у переліку карток. Оберіть Kasta Visa Card і відкрийте цифрову картку у кілька кліків.

Святкові покупки стають приємнішими з Kasta Visa Card від Банку Кредит Дніпро!

