0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Податкова відкрила на 35% більше проваджень щодо компаній, ніж до великої війни — дослідження

66
Податкова відкрила на 35% більше проваджень щодо компаній, ніж до великої війни — дослідження
Податкова відкрила на 35% більше проваджень щодо компаній, ніж до великої війни — дослідження
Цього року Податкова відкрила 25 035 провадження проти компаній. Це на 35% більше, ніж до початку великої війни, але на 1,7% менше, ніж торік. Йдеться про справи щодо стягнення штрафів, податків і зборів на користь ДПС.
Про це йдеться у дослідженні «Опендатабот».

Регіони-лідери за кількістю справ

За даними аналітиків, у 2025 році кожне четверте провадження проти бізнесу відкрито у Києві — 5 757 справ від Податкової.
Також у трійці антилідерів — Дніпропетровщина (4 738 проваджень) та Київщина (1 467 проваджень).
Податкова відкрила на 35% більше проваджень щодо компаній, ніж до великої війни — дослідження
Серед компаній, які потрапили на зауваження від ДПС, Деревтехсервіс, Кравбуд, редакція міської газети Кремінь та футбольний клуб «Кривбас». А найбільше проваджень за весь час назбиралось у Миргородського комбінату хлібопродуктів № 1.

Проти кого найчастіше відкривають справи

Найчастіше цьогоріч Податкова відкривала провадження проти бізнесу у сфері оптової торгівлі — 5 380 справ або кожне 5 провадження.
На другому місці — сільське господарство та мисливство з 2 092 провадженнями. Наслідує сфера будівництва: 1 910 справ.
Податкова відкрила на 35% більше проваджень щодо компаній, ніж до великої війни — дослідження
Найбільше справ у 2025 році відкрито проти таких компаній:
  • приватне підприємство Деревтехсервіс — 29 проваджень,
  • компанія Кравбуд — 22,
  • редакція міської газети «Кремінь» — 20,
  • футбольний клуб «Кривбас» — 17.
У дослідженні зазначається, частина справ уже закрита або погашена, тому вони не відображаються в актуальному переліку.
Серед компаній з найбільшою кількістю активних проваджень абсолютним лідером є Миргородський комбінат хлібопродуктів № 1 — 79 незакритих справ. Також у списку компанії «Кварсит» (40) та «Лерс» (39).
Найбільше ж активних проваджень за весь час наразі у Києві (4 157), на Дніпропетровщині (3 931) та Харківщині (1 418).

Які бізнеси зараз звільнені від податкових обов’язків

До цього Finance.ua зазначав, що підприємства та підприємці, які працюють або працювали на прифронтових територіях і постраждали через бойові дії, можуть тимчасово не виконувати окремі податкові обов’язки.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems