Податкова відкрила на 35% більше проваджень щодо компаній, ніж до великої війни — дослідження

Цього року Податкова відкрила 25 035 провадження проти компаній. Це на 35% більше, ніж до початку великої війни, але на 1,7% менше, ніж торік. Йдеться про справи щодо стягнення штрафів, податків і зборів на користь ДПС.

Про це йдеться у дослідженні «Опендатабот».

Регіони-лідери за кількістю справ

За даними аналітиків, у 2025 році кожне четверте провадження проти бізнесу відкрито у Києві — 5 757 справ від Податкової.

Також у трійці антилідерів — Дніпропетровщина (4 738 проваджень) та Київщина (1 467 проваджень).

Серед компаній, які потрапили на зауваження від ДПС, Деревтехсервіс, Кравбуд, редакція міської газети Кремінь та футбольний клуб «Кривбас». А найбільше проваджень за весь час назбиралось у Миргородського комбінату хлібопродуктів № 1.

Проти кого найчастіше відкривають справи

Найчастіше цьогоріч Податкова відкривала провадження проти бізнесу у сфері оптової торгівлі — 5 380 справ або кожне 5 провадження.

На другому місці — сільське господарство та мисливство з 2 092 провадженнями. Наслідує сфера будівництва: 1 910 справ.

Найбільше справ у 2025 році відкрито проти таких компаній:

приватне підприємство Деревтехсервіс — 29 проваджень,

компанія Кравбуд — 22,

редакція міської газети «Кремінь» — 20,

футбольний клуб «Кривбас» — 17.

У дослідженні зазначається, частина справ уже закрита або погашена, тому вони не відображаються в актуальному переліку.

Серед компаній з найбільшою кількістю активних проваджень абсолютним лідером є Миргородський комбінат хлібопродуктів № 1 — 79 незакритих справ. Також у списку компанії «Кварсит» (40) та «Лерс» (39).

Найбільше ж активних проваджень за весь час наразі у Києві (4 157), на Дніпропетровщині (3 931) та Харківщині (1 418).

Які бізнеси зараз звільнені від податкових обов’язків

До цього Finance.ua зазначав , що підприємства та підприємці, які працюють або працювали на прифронтових територіях і постраждали через бойові дії, можуть тимчасово не виконувати окремі податкові обов’язки.

