Чому графіки відключень світла можуть змінюватися кілька разів на день

Енергетика
52
Графіки відключень електроенергії в Україні часто коригуються протягом дня через постійні зміни в роботі енергосистеми.
Про це розповів Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, в етері «Українського Радіо».
За його словами, ключова причина — необхідність утримувати баланс між виробництвом і споживанням електроенергії. Обсяги генерації можуть змінюватися залежно від погодних умов і технічного стану мереж.
«Коли хороша погода і світить сонце, вмикаються сонячні електростанції, з’являється додаткова генерація, і ми можемо заживити більше споживачів», — пояснив Рябцев.
Водночас будь-яка аварія на енергетичних об’єктах може швидко змінити ситуацію.
«Якщо стається пошкодження, або зменшується генерація, або стає неможливим нормальний розподіл електроенергії. Тоді графіки коригуються залежно від тривалості ремонту», — зазначив експерт.
Окремо він звернув увагу на Київ і область, де зросла кількість аварійних вимкнень. За словами Рябцева, обладнання часто не витримує інтенсивного режиму «вмикання-вимикання», через що виникають локальні несправності, зокрема в житлових будинках.
Попри це, наголошує експерт, енергетики зацікавлені в тому, щоб якомога більше споживачів були зі світлом.
«Чим більше людей з електроенергією, тим більше ресурсів у енергетиків для ремонтів і відновлення мереж», — підсумував він.
