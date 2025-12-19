Президент назвав важливою перемогою рішення ЄС щодо України
Рішення Європейського Союзу виділити Україні 90 мільярдів євро фінансової допомоги — це позитивний сигнал для суспільства і різкий сигнал росіянам.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спільної пресконференції з президентом Польщі Каролем Навроцьким.
«Це важлива перемога», — сказав Зеленський.
Він наголосив, що без цієї фінансової підтримки Україні було б значно складніше втримувати стійкість у війні.
«Те, що європейські лідери знайшли такий формат — для нас це посилення. Це сигнал РФ, що немає сенсу воювати: ми підтримані фінансово і не будемо сипатися на фронті», — заявив глава держави.
Президент підкреслив, що хоча війна сама по собі не має позитивних результатів, нинішнє рішення ЄС є важливим знаком як для українського суспільства, так і для противника.
«У війні немає позитивних результатів, але на сьогодні це позитивний сигнал для суспільства і різкий сигнал ворогу», — додав він.
Фінансова допомога Україні
Нагадаємо, лідери країн-членів Європейського Союзу схвалили на саміті рішення про підтримку України в розмірі 90 млрд євро на 2026−2027 роки.
Цей пільговий кредит розглядався як альтернатива репараційній позиці, якщо план використання заморожених активів РФ для допомоги Києву не спрацює.
«Якщо росія буде затягувати цю війну — а саме такі сигнали весь світ чує з Москви, вони продовжують нам погрожувати, — ми використаємо кошти на оборону. Саме якщо вони будуть продовжувати війну! Якщо світ примусить Росію до миру, то ми будемо використовувати всі кошти виключно на відбудову нашої держави. Російські активи залишаються в Європі нерухомі», — наголосив Зеленський.
За словами президента, важливо, щоб спрацював принцип, що Росія повинна заплатити за цю війну і не отримати від неї жодної вигоди.
