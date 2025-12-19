0 800 307 555
НБУ розглядає «репараційний кредит» як базовий сценарій, але має «план Б» на випадок затримок

Казна та Політика
Національний банк України вважає отримання репараційного кредиту базовим сценарієм, але у разі затримок із зовнішньою допомогою уряд може покластися на банки.
Про це повідомив під час брифінгу заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.
Як зазначили в Нацбанку, фінансова підтримка залишатиметься запорукою макроекономічної стійкості України.
«Водночас зберігаються ризики, пов’язані з неритмічністю або недостатністю зовнішнього фінансування, якщо ми говоримо про 2026−2027 роки. І, звісно, ми зараз дуже уважно слідкуємо за подіями щодо репараційного кредиту. Фактично для нас поки що його отримання залишається нашим базовим сценарієм», — наголосив Ніколайчук.
Водночас, з його слів, «як ми неодноразово наголошували, ризики щодо зовнішнього фінансування є досить значними».
«Якщо ж ризики ці будуть реалізовуватися через додаткові тимчасові паузи в надходженні зовнішньої допомоги, на нашу думку, уряд зможе частково покластися на банки, як це було під час останніх років. На нашу думку, банки мають потенціал дещо наростити свої вкладення в державні цінні папери з огляду на достатню ліквідність», — зазначив Ніколайчук.
За даними НБУ, «показники ліквідності банків високі».
«Проте частка високоякісних ліквідних активів із початку року скоротилася до близько третини активів банків. Надалі управління ліквідністю потребуватиме посиленої уваги передусім з огляду на активне нарощення банками кредитного портфеля. Цьому сприятиме здійснення банками процесу оцінки достатності внутрішньої ліквідності (ILAAP)», — ідеться в повідомленні НБУ.
«У другому півріччі економіка зростала, інфляція сповільнювалася, доходи бізнесу та населення підвищилися. Однак викликаний ворогом енергодефіцит пригнічує економічну активність та погіршує очікування бізнесу і населення. Тож надалі економіка сповільниться», — вказали також у Нацбанку.
За матеріалами:
УНН
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
