На цифровізацію шкіл витратили 11 млрд грн, але майже половина закладів все ще користується застарілою технікою

Цифровізація української школи

У 2021−2024 роках на цифровізацію закладів загальної середньої освіти в Україні спрямували 11,3 млрд грн. Проте майже половина шкіл досі працює на застарілій техніці віком 10−20 років.

Про це повідомила Рахункова палата.

Як цифровізують освіту в Україні

В умовах пандемії COVID-19 та повномасштабної війни росії проти України цифровізація шкіл стала критичною для безперервності навчання.

За період 2021−2024 років на цифровізацію спрямовано:

5,6 млрд грн — із державного бюджеу;

2,5 млрд грн — із місцевих бюджетів;

3,2 млрд грн — міжнародна донорська допомога.

Витрати розподілилися так:

на закупівлю комп’ютерної та мультимедійної техніки пішло 9,739 млрд грн,

на підвищення кваліфікації педагогів — 1,527 млрд грн,

на розвиток вебплатформи «Всеукраїнська школа онлайн» — 74,2 млн грн,

на забезпечення роботи автоматизованого інформаційного комплексу освітнього менеджменту (АІКОМ) — 6,5 млн грн.

Проблеми планування та управління

Аудит Рахункової палати показав, що цифровізація відбувалася без єдиної стратегічної програми, а деякі заходи реалізовувалися із запізненням або залишалися незавершеними. Через брак системного моніторингу МОН не володіло повною інформацією про використання частини коштів, зокрема 18,6 тис. одиниць техніки на 868,4 млн грн.

Відсутність взаємозв’язку між оцінкою потреб, плануванням, реалізацією та оцінкою ефекту обмежувала ефективність заходів. Заклади отримували техніку не завжди пропорційно до потреб, а деяке обладнання доставляли з запізненням до двох років.

Оснащення шкіл та доступ до інтернету

У 2021−2024 роках 11,7 тис. шкіл отримали 395,26 тис. цифрових пристроїв, із яких 245,7 тис. поставлені за міжнародні кошти, переважно до зон, наближених до бойових дій.

Однак стан матеріально-технічного забезпечення залишає бажати кращого:

46,6% шкіл досі використовують комп’ютери 2005−2011 років випуску;

у 39,6% закладів дефіцит пристроїв (2−3 учні на один комп’ютер);

лише 3,7% шкіл мають спеціалізоване STEM-обладнання.

Щодо інтернету: 92% шкіл підключені, але 10% мають швидкість до 30 Мбіт/с, а 6% педагогів не мають доступу до широкосмугового інтернету на робочому місці.

Висновки аудиту

Рахункова палата дійшла висновку, що заходи МОН і органів місцевого самоврядування були недостатньо ефективними.

«Цифровізація у закладах середньої освіти здійснювалася без системи, яка пов’язувала б оцінку потреб, планування, реалізацію та кінцеві результати. Чіткі вимірювані цілі та показники ефективності не були визначені, а керівництво не здійснювало систематичного моніторингу того, чи заплановані заходи виконані вчасно та чи дали вони очікуваний ефект для ЗЗСО, вчителів та учнів. У результаті управлінська діяльність МОН не зосереджувалася на оцінюванні результатів цифровізації», — зазначила Ольга Піщанська під час презентації звіту.

