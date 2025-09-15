Виїзд чоловіків 18−22 років за кордон: чи є масовим — відповідь ДПСУ Сьогодні 15:23

У Держприкордонслужбі не фіксують масового виїзду чоловіків віком 18−22 років з країни після зміни правил перетину кордону.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, статистичні обліки ведення по віковим категоріям ДПСУ нічим не визначені, і вона її не веде.

«Тому оперувати цифрами не буду. Але з 28 серпня, коли зміни до правил перетину кордону набули чинності і під час дії воєнного стану дозволили перетинати кордон для чоловіків-українців у віці від 18 до 22 років включно, суттєвого збільшення, масового напливу на пасажиропотік ця категорія не несе», — сказав Демченко виданню.

Він зазначив, що звісно ця категорія перетинає кордон на виїзд з України. Але, звертає увагу речник ДПСУ, не треба забувати, що вони перетинають кордон і на в’їзд в Україну.

«Рух відбувається в обидва боки кордону. Аналіз по кожному з пунктів пропуску, на кожній ділянці, спостереження наших інспекторів тих категорій, яких вони оформляють, показує, що це невелика цифра по відношенню до загального пасажиропотоку, який ми маємо в тому числі на виїзд з України», — додав Демченко.

Довідка Finance.ua:

Наприкінці серпня уряд ухвалив постанову, яка відкрила можливість чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати державний кордон під час воєнного стану. Документ вже оприлюднений, а норми набрали чинності.

Водночас обмеження продовжують діяти для окремих груп. Йдеться про тих, хто обіймає посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування — вони, як і раніше, зможуть виїжджати лише у відрядження.

Зміни стосуються і тих громадян, які перебувають за межами України.

