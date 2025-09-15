0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виїзд чоловіків 18−22 років за кордон: чи є масовим — відповідь ДПСУ

25
У Держприкордонслужбі не фіксують масового виїзду чоловіків віком 18−22 років з країни після зміни правил перетину кордону.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав речник ДПСУ Андрій Демченко.
За його словами, статистичні обліки ведення по віковим категоріям ДПСУ нічим не визначені, і вона її не веде.
«Тому оперувати цифрами не буду. Але з 28 серпня, коли зміни до правил перетину кордону набули чинності і під час дії воєнного стану дозволили перетинати кордон для чоловіків-українців у віці від 18 до 22 років включно, суттєвого збільшення, масового напливу на пасажиропотік ця категорія не несе», — сказав Демченко виданню.
Він зазначив, що звісно ця категорія перетинає кордон на виїзд з України. Але, звертає увагу речник ДПСУ, не треба забувати, що вони перетинають кордон і на в’їзд в Україну.
«Рух відбувається в обидва боки кордону. Аналіз по кожному з пунктів пропуску, на кожній ділянці, спостереження наших інспекторів тих категорій, яких вони оформляють, показує, що це невелика цифра по відношенню до загального пасажиропотоку, який ми маємо в тому числі на виїзд з України», — додав Демченко.

Довідка Finance.ua:

  • Наприкінці серпня уряд ухвалив постанову, яка відкрила можливість чоловікам віком від 18 до 22 років перетинати державний кордон під час воєнного стану. Документ вже оприлюднений, а норми набрали чинності.
  • Водночас обмеження продовжують діяти для окремих груп. Йдеться про тих, хто обіймає посади в органах державної влади чи місцевого самоврядування — вони, як і раніше, зможуть виїжджати лише у відрядження.
  • Зміни стосуються і тих громадян, які перебувають за межами України.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems