Ощадбанк попередив клієнтів із «сплячими» рахунками: що слід зробити

до 1 жовтня 2025 року. Ощадбанк звернувся до клієнтів з вимогою оновити персональні дані та пройти верифікацію

Кого стосується

Це стосується тих, хто понад 3 роки не користувалися своїми рахунками.

Що буде, якщо не звернутись

В іншому разі їхні кошти набудуть статусу «нерухомих вкладів», а банк почне щомісячно списувати комісію за обслуговування.

Йдеться про поточні та депозитні рахунки, за якими не здійснювалося жодних операцій протягом тривалого часу.

Що зробити

Щоб уникнути втрат, клієнтам необхідно до 30 вересня звернутися до найближчого відділення Ощадбанку, пред’явити паспорт та ідентифікаційний код, пройти процедуру верифікації та, за потреби, зняти кошти.

У банку уточнили, що комісія не стосуватиметься арештованих рахунків та тих, що перебувають у спадковому процесі. Водночас депозити, власників яких неможливо ідентифікувати через відсутність актуальних даних, також потраплять під дію нових правил.

