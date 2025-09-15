Ощадбанк попередив клієнтів із «сплячими» рахунками: що слід зробити
Ощадбанк звернувся до клієнтів з вимогою оновити персональні дані та пройти верифікацію до 1 жовтня 2025 року.
Кого стосується
Це стосується тих, хто понад 3 роки не користувалися своїми рахунками.
Що буде, якщо не звернутись
В іншому разі їхні кошти набудуть статусу «нерухомих вкладів», а банк почне щомісячно списувати комісію за обслуговування.
Йдеться про поточні та депозитні рахунки, за якими не здійснювалося жодних операцій протягом тривалого часу.
Що зробити
Щоб уникнути втрат, клієнтам необхідно до 30 вересня звернутися до найближчого відділення Ощадбанку, пред’явити паспорт та ідентифікаційний код, пройти процедуру верифікації та, за потреби, зняти кошти.
У банку уточнили, що комісія не стосуватиметься арештованих рахунків та тих, що перебувають у спадковому процесі. Водночас депозити, власників яких неможливо ідентифікувати через відсутність актуальних даних, також потраплять під дію нових правил.
