0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці стали частіше платити картками, та рідше знімати готівку: середні чеки

Фінтех і Картки
68
Українці стали частіше платити картками, та рідше знімати готівку: середні чеки
Українці стали частіше платити картками, та рідше знімати готівку: середні чеки
Загальна кількість операцій за платіжними картками в Україні за дев’ять місяців 2025 року зросла на 12,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Грошові обсяги збільшилися на 16,3%.
Такі дані оприлюднила Українська процесінгова компанія (UPC) за результатами обробки операцій 14 банків-клієнтів.
«За дев’ять місяців 2025 року відмічається незначне збільшення активності держателів карток, обсяги операцій також демонструють зростання під впливом інфляції та збільшення грошової маси. Наразі українці більше переказують та витрачають на товари і послуги ніж рік тому, але набагато рідше відвідують АТМ», — сказано в повідомленні.

Оплати карткою в POS-терміналах

Кількість покупок за допомогою карток зросла на 14,7%, в середньому українці здійснили 10 трансакцій на одну активну картку.
Витрати держателів карток збільшилися на 56,5%. Середній чек зріс на 36% і становить 883 грн.

Зняття готівки

Кількість операцій зі зняття готівки знизилася на 11,3%. Попри це, загальні обсяги таких трансакцій зросли на 8,2%.
Українці користувалися банкоматом у середньому раз на місяць, проте знімали більші суми: середня сума однієї операції зросла на 23% до 6 301 грн.

Розрахунки в інтернеті

Кількість онлайн-платежів зменшилася на 12,5%, а їхні обсяги — на 24,3%. Середній чек в інтернеті становив 1 911 грн, що на 13,4% менше, ніж торік.
Найбільше держателі карток витрачають на комунальні послуги, відеоігри, поповнюють мобільні телефони, замовляють таксі, купують продукти.

Перекази з картки на картку

Цей сегмент ринку продемонстрував найактивніше зростання. Кількість таких операцій збільшилася на 27,8%, а грошові обсяги на 12,2%. Середня сума переказу становила 2 321 грн.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Фінтех
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems