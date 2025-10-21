Українці стали частіше платити картками, та рідше знімати готівку: середні чеки Сьогодні 14:35 — Фінтех і Картки

Українці стали частіше платити картками, та рідше знімати готівку: середні чеки

Загальна кількість операцій за платіжними картками в Україні за дев’ять місяців 2025 року зросла на 12,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Грошові обсяги збільшилися на 16,3%.

Такі дані оприлюднила Українська процесінгова компанія (UPC) за результатами обробки операцій 14 банків-клієнтів.

«За дев’ять місяців 2025 року відмічається незначне збільшення активності держателів карток, обсяги операцій також демонструють зростання під впливом інфляції та збільшення грошової маси. Наразі українці більше переказують та витрачають на товари і послуги ніж рік тому, але набагато рідше відвідують АТМ», — сказано в повідомленні.

Оплати карткою в POS-терміналах

Кількість покупок за допомогою карток зросла на 14,7%, в середньому українці здійснили 10 трансакцій на одну активну картку.

Витрати держателів карток збільшилися на 56,5%. Середній чек зріс на 36% і становить 883 грн.

Зняття готівки

Кількість операцій зі зняття готівки знизилася на 11,3%. Попри це, загальні обсяги таких трансакцій зросли на 8,2%.

Українці користувалися банкоматом у середньому раз на місяць, проте знімали більші суми: середня сума однієї операції зросла на 23% до 6 301 грн.

Розрахунки в інтернеті

Кількість онлайн-платежів зменшилася на 12,5%, а їхні обсяги — на 24,3%. Середній чек в інтернеті становив 1 911 грн, що на 13,4% менше, ніж торік.

Найбільше держателі карток витрачають на комунальні послуги, відеоігри, поповнюють мобільні телефони, замовляють таксі, купують продукти.

Перекази з картки на картку

Цей сегмент ринку продемонстрував найактивніше зростання. Кількість таких операцій збільшилася на 27,8%, а грошові обсяги на 12,2%. Середня сума переказу становила 2 321 грн.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.