Українці стали частіше платити картками, та рідше знімати готівку: середні чеки
Загальна кількість операцій за платіжними картками в Україні за дев’ять місяців 2025 року зросла на 12,7% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Грошові обсяги збільшилися на 16,3%.
Такі дані оприлюднила Українська процесінгова компанія (UPC) за результатами обробки операцій 14 банків-клієнтів.
«За дев’ять місяців 2025 року відмічається незначне збільшення активності держателів карток, обсяги операцій також демонструють зростання під впливом інфляції та збільшення грошової маси. Наразі українці більше переказують та витрачають на товари і послуги ніж рік тому, але набагато рідше відвідують АТМ», — сказано в повідомленні.
Оплати карткою в POS-терміналах
Кількість покупок за допомогою карток зросла на 14,7%, в середньому українці здійснили 10 трансакцій на одну активну картку.
Витрати держателів карток збільшилися на 56,5%. Середній чек зріс на 36% і становить 883 грн.
Зняття готівки
Кількість операцій зі зняття готівки знизилася на 11,3%. Попри це, загальні обсяги таких трансакцій зросли на 8,2%.
Українці користувалися банкоматом у середньому раз на місяць, проте знімали більші суми: середня сума однієї операції зросла на 23% до 6 301 грн.
Розрахунки в інтернеті
Кількість онлайн-платежів зменшилася на 12,5%, а їхні обсяги — на 24,3%. Середній чек в інтернеті становив 1 911 грн, що на 13,4% менше, ніж торік.
Найбільше держателі карток витрачають на комунальні послуги, відеоігри, поповнюють мобільні телефони, замовляють таксі, купують продукти.
Перекази з картки на картку
Цей сегмент ринку продемонстрував найактивніше зростання. Кількість таких операцій збільшилася на 27,8%, а грошові обсяги на 12,2%. Середня сума переказу становила 2 321 грн.
Поділитися новиною
Також за темою
Українці стали частіше платити картками, та рідше знімати готівку: середні чеки
Проблеми в роботі Zoom, Signal, Amazon та інших: масштабний збій
Як українцям користуватися банківськими картками в Польщі та Україні одночасно
Максимальна швидкість інтернету, що може видати Starlink
«Цінники дуже високі»: НБУ прокоментував запуск е-гривні
ІТ-коаліція прискорить закупівлі технологій та посилить цифровізацію оборони України