Проблеми в роботі Zoom, Signal, Amazon та інших: масштабний збій

20 жовтня у світі стався глобальний збій в роботі низки інтернет-сервісів або їх некоректне функціонування. Користувачі повідомляють про проблеми зі Signal та некоректною роботою Amazon.

Спостерігаються збої у роботі платформи Zoom та Canva.

Про це повідомляє Downdetector.

Що відомо

Схоже, збої пов’язані з проблемами в Amazon Web Services (AWS), яка забезпечує інфраструктуру для багатьох сучасних інтернет-сервісів. На сторінці стану послуг компанія повідомила про «зростання кількості помилок» та затримки у роботі кількох сервісів AWS. Перелік усіх сервісів, які на платформі Down Detector відображаються як проблемні. До нього входять як онлайн-ігри (Clash Royale та Roblox), так і служби на кшталт податкової служби Великої Британії.

Сервіси, де виявили проблеми:

Snapchat, Ring, Roblox, Clash Royale, Life360, My Fitness Pal, Xero, Canva, Amazon, Amazon Web Services, Amazon Music, Prime Video, Clash of Clans, Fortnite, Wordle, Duolingo, Coinbase, HMRC, Vodafone, Playstation, Pokemon Go.

Питання збою наразі вирішується.

