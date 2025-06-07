Як підтвердити неотримання пенсії від рф: покрокова інструкція — Finance.ua

Як підтвердити неотримання пенсії від рф: покрокова інструкція Вчора 13:18 — Особисті фінанси

Як підтвердити неотримання пенсії від рф: покрокова інструкція

Українці з тимчасово окупованих територій мають можливість підтвердити неотримання пенсії чи страхових виплат від рф, щоб мати право на виплати з боку України.

Фахівці Пенсійного фонду України розповіли , як це зробити.

Подати онлайн-повідомленні можна на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Зробити це можуть громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, та ті, які виїхали з ТОТ.

Покрокова інструкція

1. Авторизуйтесь на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

2. Зайдіть в особистий кабінет та оберіть розділ «Дистанційне інформування».

3. Далі поставте позначку біля одного з рядків:

«Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації»;

«Не отримую страхові виплати у зв’язку з НВ/ПЗ або втратою годувальника від іншої держави, зокрема, від російської федерації».

Натисніть «Зберегти».

4. Перевірити статус звернення можна у вкладці «Мої звернення».

Нагадаємо, середній розмір заробітної плати у квітні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 856 грн.

У разі втрати документів і неможливості їх відновити через війну або окупацію, стаж роботи для отримання пенсії можна підтвердити показаннями свідків.

Для цього необхідно:

залучити не менше двох свідків, які працювали з вами на одному підприємстві або в одній системі;

щоб свідки мали у наявності власні документи, які підтверджують їхній стаж роботи за той же період, про який вони свідчать щодо вас.

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