Як підтвердити неотримання пенсії від рф: покрокова інструкція — Finance.ua

Як підтвердити неотримання пенсії від рф: покрокова інструкція
Українці з тимчасово окупованих територій мають можливість підтвердити неотримання пенсії чи страхових виплат від рф, щоб мати право на виплати з боку України.
Фахівці Пенсійного фонду України розповіли, як це зробити.
Подати онлайн-повідомленні можна на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Зробити це можуть громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, та ті, які виїхали з ТОТ.
Покрокова інструкція
1. Авторизуйтесь на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
2. Зайдіть в особистий кабінет та оберіть розділ «Дистанційне інформування».
3. Далі поставте позначку біля одного з рядків:
- «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації»;
- «Не отримую страхові виплати у зв’язку з НВ/ПЗ або втратою годувальника від іншої держави, зокрема, від російської федерації».
Натисніть «Зберегти».
4. Перевірити статус звернення можна у вкладці «Мої звернення».
Нагадаємо, середній розмір заробітної плати у квітні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 856 грн.
У разі втрати документів і неможливості їх відновити через війну або окупацію, стаж роботи для отримання пенсії можна підтвердити показаннями свідків.
Для цього необхідно:
- залучити не менше двох свідків, які працювали з вами на одному підприємстві або в одній системі;
- щоб свідки мали у наявності власні документи, які підтверджують їхній стаж роботи за той же період, про який вони свідчать щодо вас.
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