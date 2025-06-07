Як підтвердити неотримання пенсії від рф: покрокова інструкція — Finance.ua
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Як підтвердити неотримання пенсії від рф: покрокова інструкція

Особисті фінанси
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Як підтвердити неотримання пенсії від рф: покрокова інструкція
Як підтвердити неотримання пенсії від рф: покрокова інструкція
Українці з тимчасово окупованих територій мають можливість підтвердити неотримання пенсії чи страхових виплат від рф, щоб мати право на виплати з боку України.
Фахівці Пенсійного фонду України розповіли, як це зробити.
Подати онлайн-повідомленні можна на вебпорталі електронних послуг ПФУ. Зробити це можуть громадяни, які проживають на тимчасово окупованих територіях, та ті, які виїхали з ТОТ.

Покрокова інструкція

1. Авторизуйтесь на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
2. Зайдіть в особистий кабінет та оберіть розділ «Дистанційне інформування».
Як підтвердити неотримання пенсії від рф: покрокова інструкція
3. Далі поставте позначку біля одного з рядків:
  • «Не отримую пенсію в іншій державі, зокрема, від органів пенсійного забезпечення російської федерації»;
  • «Не отримую страхові виплати у зв’язку з НВ/ПЗ або втратою годувальника від іншої держави, зокрема, від російської федерації».
Натисніть «Зберегти».
Як підтвердити неотримання пенсії від рф: покрокова інструкція
4. Перевірити статус звернення можна у вкладці «Мої звернення».
Як підтвердити неотримання пенсії від рф: покрокова інструкція
Нагадаємо, середній розмір заробітної плати у квітні, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 856 грн.
У разі втрати документів і неможливості їх відновити через війну або окупацію, стаж роботи для отримання пенсії можна підтвердити показаннями свідків.
Для цього необхідно:
  • залучити не менше двох свідків, які працювали з вами на одному підприємстві або в одній системі;
  • щоб свідки мали у наявності власні документи, які підтверджують їхній стаж роботи за той же період, про який вони свідчать щодо вас.
За матеріалами:
Finance.ua
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