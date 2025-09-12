У «Дії» з’явилась комісія при купівлі ОВДП
З 11 вересня при купівлі державних облігацій в застосунку «Дія» доведеться сплачувати 0,2% комісію.
Її запровадив Укргазбанк, який обробляє транзакції для цих операцій, зазначає КОШТ.
«Дія» не продає облігації, а виконує роль посередника. А самі операції з купівлі цінних паперів здійснюються через брокерів і банки: Укргазбанк, Сенс Банк, ICU, Bond UA, КІНТО.
Транзакції при купівлі облігацій в «Дії» Укргазбанк почав обробляти у січні 2025 року. З того часу і до 10 вересня включно приймання платежів за купівлю облігацій не тарифікувалась. Але з 11 вересня нова редакція публічного договору зафіксувала комісію 0,2%, яку платник сплачує окремо.
Тобто це комісія саме Укргазбанку, а не брокера-партнера при купівлі облігацій.
Нова запроваджена комісія відображається виключно на останньому кроці при безпосередній оплаті. На всьому шляху вибору облігацій і оформлення купівлі згадки про комісію не має.
