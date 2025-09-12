Банки зобов’язали надавати правдиву інформацію про умови участі у програмах кешбеку
Антимонопольний комітет надав обов’язкові рекомендації десятьом банкам щодо запобігання порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції в частині кешбек-програм.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Кешбек-програми стали поширеним способом стимулювання клієнтів користуватися послугами банку. Вони діють як на постійній основі, так і в межах маркетингових акцій. Про їх умови споживачі дізнаються з мобільних застосунків, реклами на сайтах чи у соціальних мережах.
Комітет виявив випадки, коли повідомлення про кешбек не містять повної чи точної інформації щодо умов, обмежень або винятків. Це може вводити клієнтів в оману, через що вони ризикують не отримати обіцяний кешбек.
Що вимагає АМКУ
АМКУ рекомендує банкам:
- зазначати у повідомленнях повну та достовірну інформацію про умови кешбеку, зокрема обмеження та винятки;
- у разі великого обсягу даних додавати активні посилання або QR-коди для переходу до детальних правил;
- чітко вказувати, якщо оплата товарів післяплатою не передбачає нарахування кешбеку;
- поширювати інформацію про компанії, у яких клієнти можуть отримати кешбек.
Кого стосуються рекомендації
Рекомендації отримали:
- Ощадбанк;
- ПриватБанк;
- Креді Агріколь Банк;
- Банк Південний;
- ПУМБ;
- Райффайзен Банк;
- Сенс Банк;
- Універсал Банк";
- Індустріалбанк;
- МТБ Банк.
Банки зобов’язані протягом 30 днів повідомити Комітет про результати розгляду рекомендацій. У АМКУ наголосили, що поширення повної інформації забезпечить прозорість для споживачів та сприятиме добросовісній конкуренції на ринку банківських послуг.
Картки з кешбеком — відмінна штука. Але сьогодні їх десятки, і у кожної свої умови нарахування бонусів від банку. В такому достатку легко заплутатися. Щоб цього не сталося, на початку кожного місяця Finance.ua робить для вас огляд кредиток з кешбеком, в якому ми розповідаємо, які картки в поточному місяці вигідні для тих чи інших категорій покупок і як їх можна вигідно комбінувати 👉 Комбінація карток для максимального кешбеку в вересні.
Поділитися новиною
Також за темою
Банки зобов’язали надавати правдиву інформацію про умови участі у програмах кешбеку
Sense Bank одним з перших в Україні запровадив керування картками в Click to Pay просто з мобільного застосунку
Ощадбанк дозволив бізнесу підписувати документи через «Дію»
«Національний кешбек»: скільки коштів українці отримали у липні
НБУ визначив ключові ознаки еквайрингу та встановив нові обов’язки для компаній
monoмаркет вийшов із бета-тестування