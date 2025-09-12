0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Банки зобов’язали надавати правдиву інформацію про умови участі у програмах кешбеку

Фінтех і Картки
42
Банки зобов’язали надавати правдиву інформацію про умови участі у програмах кешбеку
Банки зобов’язали надавати правдиву інформацію про умови участі у програмах кешбеку
Антимонопольний комітет надав обов’язкові рекомендації десятьом банкам щодо запобігання порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції в частині кешбек-програм.
Про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Кешбек-програми стали поширеним способом стимулювання клієнтів користуватися послугами банку. Вони діють як на постійній основі, так і в межах маркетингових акцій. Про їх умови споживачі дізнаються з мобільних застосунків, реклами на сайтах чи у соціальних мережах.
Комітет виявив випадки, коли повідомлення про кешбек не містять повної чи точної інформації щодо умов, обмежень або винятків. Це може вводити клієнтів в оману, через що вони ризикують не отримати обіцяний кешбек.

Що вимагає АМКУ

АМКУ рекомендує банкам:
  • зазначати у повідомленнях повну та достовірну інформацію про умови кешбеку, зокрема обмеження та винятки;
  • у разі великого обсягу даних додавати активні посилання або QR-коди для переходу до детальних правил;
  • чітко вказувати, якщо оплата товарів післяплатою не передбачає нарахування кешбеку;
  • поширювати інформацію про компанії, у яких клієнти можуть отримати кешбек.

Кого стосуються рекомендації

Рекомендації отримали:
  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Креді Агріколь Банк;
  • Банк Південний;
  • ПУМБ;
  • Райффайзен Банк;
  • Сенс Банк;
  • Універсал Банк";
  • Індустріалбанк;
  • МТБ Банк.
Банки зобов’язані протягом 30 днів повідомити Комітет про результати розгляду рекомендацій. У АМКУ наголосили, що поширення повної інформації забезпечить прозорість для споживачів та сприятиме добросовісній конкуренції на ринку банківських послуг.
Картки з кешбеком — відмінна штука. Але сьогодні їх десятки, і у кожної свої умови нарахування бонусів від банку. В такому достатку легко заплутатися. Щоб цього не сталося, на початку кожного місяця Finance.ua робить для вас огляд кредиток з кешбеком, в якому ми розповідаємо, які картки в поточному місяці вигідні для тих чи інших категорій покупок і як їх можна вигідно комбінувати 👉 Комбінація карток для максимального кешбеку в вересні.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ФінтехБанки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems