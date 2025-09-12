Банки зобов’язали надавати правдиву інформацію про умови участі у програмах кешбеку Сьогодні 10:03 — Фінтех і Картки

Банки зобов’язали надавати правдиву інформацію про умови участі у програмах кешбеку

Антимонопольний комітет надав обов’язкові рекомендації десятьом банкам щодо запобігання порушенням законодавства про захист від недобросовісної конкуренції в частині кешбек-програм.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Кешбек-програми стали поширеним способом стимулювання клієнтів користуватися послугами банку. Вони діють як на постійній основі, так і в межах маркетингових акцій. Про їх умови споживачі дізнаються з мобільних застосунків, реклами на сайтах чи у соціальних мережах.

Комітет виявив випадки, коли повідомлення про кешбек не містять повної чи точної інформації щодо умов, обмежень або винятків. Це може вводити клієнтів в оману, через що вони ризикують не отримати обіцяний кешбек.

Що вимагає АМКУ

АМКУ рекомендує банкам:

зазначати у повідомленнях повну та достовірну інформацію про умови кешбеку, зокрема обмеження та винятки;

у разі великого обсягу даних додавати активні посилання або QR-коди для переходу до детальних правил;

чітко вказувати, якщо оплата товарів післяплатою не передбачає нарахування кешбеку;

поширювати інформацію про компанії, у яких клієнти можуть отримати кешбек.

Кого стосуються рекомендації

Рекомендації отримали:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Креді Агріколь Банк;

Банк Південний;

ПУМБ;

Райффайзен Банк;

Сенс Банк;

Універсал Банк";

Індустріалбанк;

МТБ Банк.

Банки зобов’язані протягом 30 днів повідомити Комітет про результати розгляду рекомендацій. У АМКУ наголосили, що поширення повної інформації забезпечить прозорість для споживачів та сприятиме добросовісній конкуренції на ринку банківських послуг.

